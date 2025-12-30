A Hideki Kamiya non piace affatto la mancanza del D-pad su Switch 2

HQ

Uno degli sviluppatori giapponesi più interessanti è Hideki Kamiya, creatore di Okami, Devil May Cry, Bayonetta e altri titoli. Ma non crea solo giochi unici; È anche conosciuto come un gentiluomo molto schietto che spesso dice ciò che pensa, anche se può essere controverso.

È proprio in questo senso che troviamo i suoi commenti in un'intervista a 4Gamer, dove spiega (tradotto da Stealth) perché non è del tutto affezionato a Switch 2:

"... per qualche motivo, in quest'epoca di diversità, lo stesso produttore si è ostinato a rifiutare di offrire l'opzione di un "Joy-Con D-pad" fin dalla Switch 1. Questo non si adattava al mio stile di vita da gaming, dove di solito gioco sdraiato, quindi non ho altra scelta che usare il Joy-Con quando gioco."

Questo lo costrinse a cercare soluzioni alternative, che includevano la modifica di un accessorio di terze parti:

"... in qualche modo sono riuscito a cavarme. Sono riuscito a continuare la mia routine quotidiana di "un Tetris 99 al giorno", ma anche così, come qualcuno che continua a pubblicare cose losche sui social media ogni giorno all'ombra ai margini dell'industria videoludica, ho deciso che avrei dovuto gradualmente rendere la Switch 2 il mio hardware abituale, e mentre scrivevo questo, ho acquistato un nuovo Cyber Gadget "mini grip con D-pad", che uso con la Switch 1, e dopo qualche levigatura e modifica per poterlo attaccare alla Switch 2, dove la disposizione dei pulsanti è leggermente diversa, sono riuscito a creare il mio "D-pad Joy-Con 2, " che finalmente mi ha permesso di giocare a titoli tratti da "Arcade Archives 2."

Cosa ne pensi, JoyCon 2 dovrebbe avere un D-pad o i quattro pulsanti sono sufficienti?