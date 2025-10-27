HQ

Il drogato di Point Break che è in me pensa che sia un peccato che la sempre talentuosa ed elegante Kathryn Bigelow negli ultimi anni si sia dedicata principalmente a thriller politici a tema militare. Hurt Locker, Zero Dark Thirty, Detroit e ora questa apocalittica vetrina apocalittica di ciò che accade all'interno della Casa Bianca se un missile nucleare vagante senza mittente entra nello spazio aereo americano.

La premessa qui è presumibilmente tempestiva. La guerra in Medio Oriente, la guerra in Ucraina, la guerra in Russia, la guerra civile in Myanmar e un dittatore arancione come presidente degli Stati Uniti, la cui retorica schietta invita spesso a mettere in discussione, a criticare o a prendere in giro. Nel nuovo thriller di suspense di Netflix, la Casa Bianca viene colpita da informazioni su una bomba nucleare in arrivo e per 152 minuti, il capitano Olivia Walker (Rebecca Ferguson) e il segretario alla Difesa Reid Baker (Jared Harris), tra gli altri, hanno lo stressante compito di cercare di capire chi ha inviato il missile, dove colpirà, quali saranno i contrattacchi e contro chi il presidente degli Stati Uniti sarà costretto a vendicarsi.

Non è mai molto eccitante, credibile o stretto... Per lo più solo chiacchierone e monotono.

A House of Dynamite è una sorta di mix tra il classico della HBO West Wing e il panico della caccia a Bin Laden di Zero Dark Thirty, senza mai riuscire a catturare l'interessante politica della precedente serie TV o il nervo scoperto dell'acclamato dramma dell'11 settembre di Bigelow. È un sacco di niente, questo. Un sacco di primi piani di volti stressati, un sacco di videoconferenze che sembrano non arrivare mai da nessuna parte, e la profezia del giorno del giudizio stessa viene tirata fuori così tanto da Bigelow che inizia a sembrare noiosa dopo 100 minuti. Non c'è tensione in questo film, purtroppo, e anche se la Bigelow è abitualmente elegante quando si tratta di dirigere i suoi personaggi, non credo che né la Ferguson né la Harris diano interpretazioni particolarmente credibili.

Lo svedese Ferguson è di solito buono, ma non funziona davvero qui.

C'è, ovviamente, un motivo per cui Bigelow e lo sceneggiatore Noah Oppenheim (che ha anche scritto la serie di De Niro di Netflix Zero Day sullo stesso tema) hanno scelto di strutturare questo film nel modo in cui hanno fatto. Dove la reazione soggettiva di ogni personaggio all'imminente giorno del giudizio è in qualche modo riprodotta da zero, anche se il resto del film è andato avanti, ma per me come spettatore, non solo uccide la tensione e lo slancio, ma sembra un po' come un infinito Giorno della Marmotta che fondamentalmente voglio solo finire. C'è anche un'evidente lacuna logica con l'intera premessa che mi rende stanco già dopo mezz'ora. La sinossi, che consiste nella domanda: "Chi ci sta attaccando e chi dovremmo contrattaccare, senza saperlo con certezza", naturalmente allude in parte alla guerra in Iraq e all'intelligence imperfetta della CIA sulle armi di distruzione di massa, ma quando diventa chiaro che il sistema di difesa missilistica degli Stati Uniti può sparare la testata nucleare dall'aria e quindi salvare Chicago, ci rendiamo naturalmente conto che se gli Stati Uniti ora reagiscono e inviano la propria testata nucleare, sicuramente solo la Cina o la Russia possono fare lo stesso. Questo costruisce un ciclo perpetuo di nulla, che a sua volta uccide il nervo intrinseco della premessa.

L'Elba è in agonia.

Ci sono cose buone qui, però. Anche. Elba è perfettamente bravo nei panni del Presidente degli Stati Uniti, e ci sono un sacco di grandi scatti dall'interno della Casa Bianca (o qualcosa che dovrebbe assomigliare alla Casa Bianca). Non è un film molto eccitante e alla fine non ha nulla da dire. Almeno niente che valga la pena ascoltare.

