A House of Dynamite scatena la reazione del Pentagono

L'ultimo thriller di Netflix e Kathryn Bigelow è stato criticato dal Pentagono, che in una nota interna afferma che il tasso di successo nelle situazioni di test del mondo reale è del 100%, cosa che contraddice direttamente il modo in cui il sistema di difesa viene ritratto nel film, dove manca il bersaglio.

"Gli intercettori immaginari nel film mancano il loro bersaglio e capiamo che questo è destinato ad essere una parte avvincente del dramma destinato all'intrattenimento del pubblico, ma i risultati dei test del mondo reale raccontano una storia molto diversa"

Secondo Bloomberg, i rappresentanti del Pentagono hanno affermato che né Bigelow né Netflix hanno mai tentato di consultarli durante la produzione, che è stata anche sostenuta da un rappresentante, che ha parlato a nome di Bigelow:

"Sentivo che dovevamo essere più indipendenti. Ma detto questo, abbiamo avuto diversi consulenti tecnici che hanno lavorato al Pentagono. Erano con me ogni giorno in cui abbiamo girato"

Anche lo sceneggiatore Noah Oppenheim è intervenuto, descrivendo come il team abbia deliberatamente evitato qualsiasi discussione con il Pentagono, una decisione presa per raccontare liberamente la loro storia senza alcuna burocrazia. Oppenheim ha anche aggiunto che la reazione del Pentagono è esattamente quella che sperava.