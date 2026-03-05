A Knight of the Seven Kingdoms amplia il cast della Stagione 2 con tre nuove star

HQ

Dopo l'eccellente prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms, l'ultimo progetto spin-off nel più ampio universo di Game of Thrones, sappiamo che una seconda stagione è in arrivo e, si spera, grazie alla sua produzione su scala più ridotta, debutterà prima possibile.

Al momento, la produzione del secondo round di episodi sta per iniziare e, a tal fine, sono state confermate alcune nuove star per la serie, interpretando personaggi che racconteranno la prossima novella che ruota attorno a Dunk e Egg.

In totale, ora sappiamo che Lucy Boynton si unisce alla serie come Lady Rohanne, mentre sarà affiancata da Babou Ceesay nel ruolo di Ser Bennis e infine da Peter Mullan come Ser Eustace Osgrey. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su A Knight of the Seven Kingdoms mentre la produzione continua.