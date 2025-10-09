A Knight of the Seven Kingdoms ci dà il benvenuto a Westeros in questo primo teaser-trailer

HQ

HBO si sta preparando a darci il benvenuto a Westeros, nel nuovo e attesissimo A Knight of the Seven Kingdoms. Il film conferma che il gigante dello streaming sarà presentato in anteprima il 19 gennaio del prossimo anno. In totale avremo sei episodi, ognuno dei quali durerà circa 30 minuti, che in effetti è un po' meno di quello a cui siamo abituati. Almeno rispetto a Game of Thrones e House of the Dragon.

Lo show, che ovviamente è basato su Tales of Dunk and Egg di George R.R. Martin, vedrà Peter Claffey nei panni di Dunk e Dexter Sol Ansell nei panni del suo fidato scudiero. Molto probabilmente possiamo aspettarci una storia più intima e di basso profilo, qualcosa a cui HBO e i creatori hanno accennato in precedenza, e che si svolgerà circa cento anni prima degli eventi di Game of Thrones.

La narrazione meno ricca di azione e guidata dai personaggi potrebbe deludere alcuni spettatori che hanno seguito gli spettacoli precedenti. Ma per molti di noi amanti dei libri, la mancanza di draghi sputafuoco e battaglie epiche è una bella tregua, con più della squisita scrittura dei personaggi di Martin al centro della scena. Dai un'occhiata al teaser qui sotto.

Sei emozionato?