A Knight of the Seven Kingdoms ' la seconda stagione potrebbe essere ancora più breve

HQ

Una delle cose che forse ha sorpreso di più i fan di A Knight of the Seven Kingdoms è stata come abbia un budget su scala più ridotta e una portata più ridotta rispetto agli altri programmi esistenti dell'universo Game of Thrones. L'ultimo spin-off dura solo sei episodi e ognuno di questi episodi è visibilmente più breve rispetto a un episodio normale Game of Thrones o House of the Dragon. Quindi, è solo perché HBO voleva giocare più sul sicuro con la prima stagione dello spin-off più oscuro?

La risposta è no. La premessa più concisa era stata pianificata fin dall'inizio, e in effetti potrebbe essere applicata ulteriormente anche nelle future stagioni della serie. Questo è stato confermato dal showrunner Ira Parker in un'intervista con The Hollywood Reporter, in cui spiega quanto segue.

"Saranno comunque sei episodi. Penso che il telescopio sarà lo stesso, forse anche più piccolo. Il bilancio è rimasto invariato, ma tutto è più costoso a causa dell'inflazione. Inoltre, il secondo libro si svolge in una siccità, quindi non possiamo girare all'esterno a Belfast. Dobbiamo andare in un luogo soleggiato senza acqua, il che costa soldi — una spesa importante che non avevamo nella prima stagione. Mi sto divertendo molto con la seconda stagione. Sarà una stagione diversa e, spero, in meglio."

Va anche detto che, a differenza del materiale di origine Game of Thrones ' della serie A Song of Ice and Fire e di Fire & Blood di House of the Dragon, che sono libri di centinaia di pagine ciascuno, A Knight of the Seven Kingdoms proviene da una serie di novelle di George R.R. Martin che hanno poco più di 100 pagine ciascuna. Con materiale di origine più conciso, naturalmente ha senso che anche la scala complessiva della serie sia più piccola, non credi?

Se non l'hai ancora fatto, assicurati di leggere la nostra recensione di A Knight of the Seven Kingdoms.