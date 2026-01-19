A Knight of the Seven Kingdoms ' la stranezzetà veniva dallo stesso George R.R. Martin

HQ

A Knight of the Seven Kingdoms è ora su HBO (almeno il primo di sei episodi), e i fan potrebbero essere un po' confusi sul tono della serie, che inizialmente non ha nulla a che vedere con le altre serie di punta, Game of Thrones e House of the Dragon. Sembra quasi una parodia commedia del mondo di Game of Thrones, una sfida che il creatore Ira Parker ha accettato e che HBO ha accolto con entusiasmo.

Infatti, come ci ha raccontato Parker in una serie di interviste la scorsa settimana a Berlino, è stato lo stesso George R.R. Martin a chiedere alla serie di essere "stravagante": "La stravaganza veniva da George. Deriva molto dalla natura di chi è Dunk. Solo questo pesce fuori dall'acqua che cammina in circoli un po' assurdi di questa nobiltà e cerca di capire se gli stanno facendo uno scherzo o meno, quindi la stravaganza viene molto naturale.

Stai vedendo un lato diverso dei nobili non così seri, che sono come noi, come chiunque altro, e hanno le loro strane eccentricità, forse un po' troppi soldi".

"Siamo Game of Thrones senza tutta quella roba", dice Ira Parker

Parker ha spiegato di essere rimasto fedele alla serie di novelle intitolata Tales of Dunk and Egg, a partire da The Hedge Knight, pubblicata per la prima volta nel 1998, con un tono molto più leggero rispetto a Le Cronache di Ghiaccio e Fuoco. "Penso che sia un adattamento molto fedele e autentico dello spirito delle novelle. È solo un po' più leggero, un po' più divertente.

Andiamo in quei luoghi profondi e bui. Ovviamente ci sono tragedie e tristezza, ma c'è molta speranza, ottimismo e schiacciate. Le persone che sono fan della novella, credo, apprezzeranno davvero questa serie".

Tuttavia, Parker ammette che queste persone costituiranno lo 0,001% di chi guarda Game of Thrones: "Siamo Game of Thrones senza tutte le cose, capisci? Non ci sono morti che vengono a uccidere. Non esiste l'umanità. Non c'è politica, grandi, sai, enormi colonne sonore orchestrali e draghi.

Abbiamo cavalli e alberi e abbiamo molto cuore. Miglia e miglia di cuore. Inoltre, sì, un po' di stranezza. Ma la cosa positiva è che HBO era dalla tua parte. Supportavano questo tipo di serie.

Chissà cosa si connette con un pubblico così ampio? Immagino che George sappia come fare, a quanto pare. Quindi spero che questo, sai, ti aiuti."

Cosa ne pensi del primo episodio A Knight of the Seven Kingdoms '?