A Knight of the Seven Kingdoms Le riprese della seconda stagione sono state cancellate a causa delle inondazioni

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La pioggia in Spagna cade principalmente sul set della seconda stagione A Knight of the Seven Kingdoms, a quanto pare. Le riprese sono state cancellate sul set della prossima stagione della popolare serie HBO, a seguito di storiche inondazioni a Gran Canaria.

Questa è la seconda volta che le riprese si spostano per la seconda stagione A Knight of the Seven Kingdoms. Come riportato da WinterIsComing.net, la produzione si spostò inizialmente da Belfast, Irlanda, a Gran Canaria, Spagna, per catturare la siccità e il caldo dell'ambientazione della seconda storia di Dunk & Egg di George R.R. Martin: The Sworn Sword. Le precipitazioni a Gran Canaria sono state così abbondanti che non sembra affatto che sia stata in siccità. Il bacino Presa de las Niñas ha raggiunto livelli che non si vedevano da 15 anni. Le strutture costruite per le riprese sono apparentemente state lasciate sott'acqua, rendendo impossibile l'uso dello spazio.

Il set è stato apparentemente spostato lontano dalla Gran Canaria allagata, ma non è ancora chiaro quanto ritardo rispetteremo a causa di questo evento meteorologico storico. Attualmente, A Knight of the Seven Kingdoms La seconda stagione dovrebbe arrivare all'inizio del 2027. Tuttavia, con la produzione posticipata, probabilmente oltre la prevista conclusione prevista a metà maggio 2026, dovremo vedere se questo avrà un effetto a catena. Senza draghi da animare, si spera che la serie possa comunque avere un calendario di uscita più rapido rispetto ad altri progetti di Game of Thrones.