A Knight of the Seven Kingdoms l'ultimo trailer presenta giostre, scontri e Targaryen

Preparatevi, Game of Thrones fan. Il 2026 si preannuncia un anno molto promettente, poiché HBO Max ha due grandi progetti in arrivo durante l'anno solare. L'estate vedrà il ritorno di House of the Dragon, e a gennaio potremo aspettarci con ansia l'inizio di un'altra serie spin-off, con il debutto di A Knight of the Seven Kingdoms.

Questa è una trasposizione delle novelle di racconti scritte da George R.R. Martin che segue il cavaliere errante Dunk e il suo scudiero Egg, un ragazzo allegro che ama "incitare" il suo alto e potente protettore.

La prima stagione sembrerà voler adattare la prima delle tre novelle in cui troviamo Dunk e Egg incontrare e partecipare a un torneo con altri cavalieri rivali, che diventa un terreno di riproduzione per tradimenti e drammi politici tesi quando i reali Targaryens arrivano e causano problemi.

Puoi vedere gran parte di questo in azione nell'ultimo trailer di A Knight of the Seven Kingdoms qui sotto, che prepara una promettente avventura fantasy quando inizierà il 19 gennaio (per chi si trova nel Regno Unito e in Europa).