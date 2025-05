A Knight of the Seven Kingdoms posticipato al 2026

HQ

Se speravate che A Knight of the Seven Kingdoms avrebbe colmato il divario tra le stagioni di House of the Dragon, allora potreste avere un po' più di attesa in anticipo, dato che il nuovo prequel di Game of Thrones è stato ritardato.

Come riportato da Variety, questo è stato confermato durante un primo trailer rivelato alla presentazione anticipata della Warner Bros. tenutasi di recente. In precedenza non c'era una data di uscita ufficiale fissata a parte il 2025, ma ora è stata posticipata a un lancio nel 2026.

Casey Bloys, presidente e CEO dei contenuti di HBO, ha rivelato che lo spettacolo sarebbe uscito in inverno, indicando un'uscita anticipata per il 2026. Tuttavia, abbiamo ancora solo l'anno 2026 come lista di rilascio generale.

Non è stato confermato quando arriverà la stagione 3 di House of the Dragon, ma immaginiamo che potrebbe arrivare anche al prossimo anno, considerando che le altre stagioni sono uscite ogni due anni. Tuttavia, dovremo aspettare e vedere come HBO gestirà la sua line-up di storie ambientate nel mondo di Game of Thrones.