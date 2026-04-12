A Knight of the Seven Kingdoms star dice che la seconda stagione sarà "totalmente diversa"

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Se c'è qualcosa che ha riportato la febbre di Game of Thrones come una volta, è A Knight of the Seven Kingdoms. La storia di un stupido cavaliere spiccile e del suo incredibilmente calvo scudiero ha conquistato i nostri cuori con la prima stagione, ma se speravi che i prossimi episodi fossero come il primo, forse dovresti moderare le tue aspettative.

La star Peter Claffey ha detto a The Playlist che la seconda stagione sarà molto diversa da ciò che i fan solo televisivi potrebbero aspettarsi. "È totalmente diverso. 'La Spada Giurata' è la mia novella preferita tra le tre del libro "Il Cavaliere dei Sette Regni". È una storia d'amore tragica. È un lavoro completamente diverso da gestire per Dunk. E suppongo che abbia la sua prima esperienza con... la sua prima esperienza nel cercare di gestire il parlare e chiacchierare con le donne, cosa in cui è pessimo, e cercare di instaurare un rapporto di lavoro con una donna, cosa in cui è assolutamente pessimo," spiegò Claffey.

"Quindi sì, è stato davvero divertente girare e, finora, tutti quelli che sono venuti sono stati semplicemente fantastici. Non pensavo che saremmo mai riusciti a raggiungere il livello di qualità della prima stagione, ma le persone che sono arrivate, voglio dire, sono state confermate ora, così come Lucy Boyton e Babou Ceesay. E sì, la gente è venuta ed è stata semplicemente incredibile, incredibile," continuò.

I lettori dei libri non si sorprenderanno di sapere che la seconda stagione sarà nettamente diversa dalla prima. Ognuno dei tre racconti pubblicati di Dunk & Egg da George R.R. Martin porta la coppia in una nuova avventura rispetto alla precedente, affrontando temi diversi. Di solito coinvolgono uno o due combattimenti, ma nessuno è così cinematografico come il primo in termini di nomi e di potenziale scala del conflitto. Detto ciò, finché la qualità della scrittura rimane la stessa, e i personaggi sono simpatici quanto il cast della prima stagione, la gente dovrebbe innamorarsi dell'adattamento di The Sworn Sword proprio come è successo con The Hedge Knight.