A Leap of Fail, Expanding Arkham e Supernatural San Andreas: ecco alcune delle Easter Egg preferite di Gamereactor

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Ancora una volta, è tempo di Pasqua. Sebbene questa festività sia nota per i suoi legami religiosi, è diventata anche un periodo per celebrare l'inizio della primavera e concedersi abbondanti uova al cioccolato. Parlando di uova, come abbiamo fatto l'anno scorso, segneremo questo periodo dell'anno mettendo ancora una volta in evidenza una collezione di Easter egg nei videogiochi che continuano a colpirci.

Ben: The Witcher 2: Il salto del fallimento di Assassins of Kings

Anche se ero tentato di tornare semplicemente nel mondo di Call of Duty Zombies e mettere in evidenza un altro degli Easter egg epici e senza tempo della modalità, ho pensato che quest'anno sarebbe stato piacevole apportare un cambiamento marginale. Ecco perché stiamo scambiando i non-morti con assassini, rivolgendoci al riferimento a Assassin's Creed in The Witcher 2: Assassins of Kings. Vicino all'inizio del gioco, durante l'assalto, Geralt trova un individuo curiosamente vestito che chiaramente è caduto da una grande altezza. Vicino alla ballerina durante l'assedio, probabilmente noterai una persona vestita con una veste bianca e appiattita a terra vicino a un mucchio di paglia. C'è anche una torre posizionata in modo curioso dietro l'individuo, evidentemente a segno che qualcuno ha fatto un salto di fede ma ovviamente non ha creduto abbastanza. Una lunga caduta e una fermata improvvisa, e mentre Geralt dice avvicinandoti al cadavere schiacciato, "immagino che non impareranno mai."

Puoi vedere il Salto del Fallimento catturato dallo YouTuber Moziz qui sotto.

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Alex: San Andreas soprannaturale in Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V è un gioco enorme, pieno di Easter egg. Alcuni li troverai da soli. Altri ci hanno messo mesi prima che qualcuno li notasse, e richiedono una rapida ricerca su Google solo per essere sicuri di trovarli la prossima volta che decidi di scatenare le strade come Trevor, Franklin e Michael. Stiamo combinando due Easter egg in uno, dando un'occhiata sia all'alieno congelato che alle apparizioni di Bigfoot che si trovano in Grand Theft Auto V. L'alieno congelato appare all'inizio del gioco, quando stai combattendo per uscire da una rapina in banca finita male nei panni di Michael. Mentre allontani l'auto, gira a destra e devia fuori strada mentre ti avvicini a un ponte con un fiume sotto. Direttamente sotto il ponte di ponte, puoi trovare un cadavere alieno congelato. Abbastanza interessante, eh. Il secondo evento soprannaturale avviene più tardi, interpretando ancora una volta Michael nella missione Predator. Lì, userai un fucile con mirino termico per eliminare i fratelli O'Neil. Se zoomi nell'area della missione in basso a destra, vedrai per un attimo il contorno termico di bigfoot. Assicurati di avere la macchina fotografica pronta, perché Bigfoot scompare poco dopo.

Dai un'occhiata ai video di Easter egg nei video YouTube di Typical Gamer e GTA Series qui sotto:

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Magnus: Scoprire i piani di costruzione di Arkham City in Batman: Arkham Asylum

Batman: Arkham Asylum era zeppo di messaggi nascosti, profondi tagli di lore e riferimenti allettanti, motivo per cui io e mio fratello abbiamo passato settimana dopo settimana a esplorare ogni singola sezione del labirinto manicomio, entusiasti di scoprire cosa si nascondeva dietro l'angolo successivo. Ricordo quella mattina di sabato, un po' in hangover, che guardavo nell'ufficio di Quincy Sharp e mi imbattevo nei progetti di quello che sarebbe poi diventato il progetto di Arkham City. Rocksteady avrebbe rivelato formalmente il sequel poco dopo, ma già allora imbattersi in un caso legato al futuro del franchise era sorprendente. Anche se il 2009 non è stato analogico in alcun modo, la notizia di tali scoperte non si è diffusa nemmeno lontanamente velocemente come oggi, quindi questa è stata, credici o no, una sorpresa completa, e essendo i fan di Batman che siamo, l'entusiasmo che entrambi abbiamo provato quella mattina era palpabile.

Alex: Accarezzare un Tyranid in Warhammer 40.000: Space Marine II

I Tiranidi sono una delle più grandi piaghe della galassia nell'universo di Warhammer 40.000. Ce ne sono infiniti, e anche se possono sembrare un po' carini nella loro forma da tavolo in miniatura, come nel lore saranno tutt'altro che un animale coccolone. Passerai ore a schiacciarli in polvere di insetti in Warhammer 40,000: Space Marine II, ma nella prima missione puoi trovarne uno che non ha intenzione di farti del male e che può essere effettivamente accarezzato. Su Avarax, arriva al punto in cui puoi chiamare l'ascensore tramite una console, poi attiva una seconda console e aspetta la coda audio, il che significa che ora hai generato nove Tyranidi da trovare nella prossima parte della missione. Se li elimini tutti, troverai un amichevole hormagaunt sdraiato in un corridoio, libero di essere accarezzato a piacimento.

Guarda il video qui sotto per scoprire come trovare tutti e nove i Tyranids, grazie alla YouTuber Kimber Secundus: