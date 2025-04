HQ

Minecraft è probabilmente il videogioco più popolare di sempre. È uno dei giochi più venduti di tutti i tempi (dietro solo a Tetris), è disponibile ovunque e, sebbene altri giochi possano averlo sostituito in prima linea nella coscienza della maggior parte degli ultimi anni, non ha mai smesso di essere giocato. È molto probabile che sarà il tipo di gioco che, come Tetris, non smetterà mai di essere giocato, in un modo o nell'altro, mai.

Anche sapendo che Minecraft probabilmente non morirà mai, sembra comunque che A Minecraft Movie arrivi in ritardo alla festa. L'estetica Minecraft, con quei blocchi che ricordano la vecchia pixel art che è diventata incredibilmente popolare e facile da vedere per i bambini, non sembra più una novità. Per i bambini di oggi giocare a Roblox o Fortnite, Minecraft sta iniziando a sembrare un gioco "retrò". Coloro che erano bambini quando Minecraft ha colpito più duramente, tra il 2014 e il 2019, probabilmente ora sono troppo vecchi per questo film. Nel frattempo, i giocatori adulti che potrebbero aspettarsi qualcosa di simile a The Lego Movie - un buon "film prodotto" - non troveranno nulla di valore qui.

Nonostante la quantità di easter egg, personaggi, luoghi o oggetti portati direttamente dal gioco, siamo onesti, Minecraft non è ricco di worldbuilding come Mario o Sonic, i cui film sono pieni di cameo che hanno fatto impazzire i rispettivi fan, anche con sceneggiature così così. Minecraft non è stato in giro così a lungo perché il film si ritagliasse un sentimento nostalgico. E, essendo un gioco sandbox, non c'è davvero nulla da adattare, quindi il film utilizza personaggi completamente nuovi, riutilizzando il tropo molto, molto vecchio dei personaggi umani trascinati in un mondo animato.

Tutto questo mi fa chiedere quale sia il punto di questo film. E al di là dell'ovvio, essere una presa di denaro che trae profitto dal nome di un marchio incredibilmente popolare... Non c'è nient'altro. A Minecraft Movie ha una pessima scrittura, personaggi poco sviluppati, e la sua unica salvezza è l'alta qualità della CGI e delle scene d'azione, che è il minimo indispensabile per un film da 150 milioni di dollari.

E se ha lMinecraft 'impressione che sia troppo tardi per cavalcare l'onda della popolarità, lo fa davvero. Mojang ha iniziato i colloqui con Warner Bros. nel 2014, ma ci è voluto quasi un decennio per finalizzare una sceneggiatura e un team. Stranamente, a un certo punto Rob McElhenney e Shawn Levy sono stati assunti per dirigere, con la coppia che alla fine ha continuato a realizzare produzioni di videogiochi molto più interessanti, che si tratti della serie Apple TV+ Mythic Quest o del film Free Guy.

La trama del film di Jared Hess ruota attorno a un gruppo di quattro umani che entrano accidentalmente attraverso un portale per il mondo Minecraft, dove incontrano un altro umano che vive lì da anni. Tra questi, due ragazzini noiosi, interpretati da Sebastian Hansen ed Emma Myers, la loro vicina di casa, interpretata da Danielle Brooks - che non fa nulla nel film - e Jason Momoa, che è l'unico attore che riesce a essere un po' divertente a volte, e ha un retroscena interessante: era un campione di videogiochi negli anni '80, Ma ora è un perdente, al verde e gestisce un negozio di videogiochi retrò in mezzo al nulla.

In realtà è un'idea carina, avere un amante dei videogiochi retrò in un film su un gioco moderno come Minecraft, quasi mescolando due mondi in uno, ma la sceneggiatura non ci fa davvero nulla. È quasi come se ai cinque (!) sceneggiatori accreditati nel film fosse stato chiesto di creare un personaggio basato su stereotipi di come erano i videogiocatori negli anni '80, ma anche di trasformarlo in un metallaro che si veste come se vivesse ancora negli anni '80 e ascolta musica rock classica, solo perché la nostalgia vende. Tutto ciò sembra pignolo, e forse lo è, ma penso che racchiuda quanto sia pigro questo film, come se i produttori si fossero attenuti alla prima idea che gli è venuta in mente senza pensare se avesse senso, come i riferimenti ai giochi retrò per un film basato su un gioco lanciato nel 2011...

Il vero protagonista è proprio "Steve", interpretato da Jack Black, un uomo stanco della noia del banale mondo adulto ma che finisce per vivere da solo (beh, con un lupo) nel mondo Minecraft, dove può dare libero sfogo alla sua creatività. Purtroppo, Black non è bravo in questo film: urla tutto il tempo, non è né carismatico né divertente, il suo personaggio non ha personalità, e solo alla fine

del film si ricorda di poter cantare... E non ne vale davvero la pena. Insisto, Momoa offre l'unico personaggio che vale un accidente... al fianco di Jennifer Coolidge, che appare a malapena in una breve sottotrama che viene risolta durante i titoli di coda, offrendo forse la scena più divertente dell'intero film.

La storia di Steve è rispecchiata dal ragazzo protagonista, che il film cerca di venderci come un genio, anche se l'unica cosa che fa in realtà è costruire un jet pack "impossibile" e quasi far saltare in aria una fabbrica. Il film intende insegnare ai bambini a "essere creativi" come si fa in un gioco come Minecraft, ma non c'è una sola scena che ritragga veramente quell'idea: tutte le scene d'azione li vedono correre e combattere con creature CGI. Questo è un altro punto in cui sembra che gli sceneggiatori non sapessero davvero quale tipo di gioco stavano adattando, quindi hanno semplicemente rubato la stessa idea da The Lego Movie senza preoccuparsi di dare l'esempio.

Uscito più di 10 anni fa, The Lego Movie è nato come una cinica pubblicità di un prodotto e ha finito per essere un film meraviglioso, divertente e commovente pur essendo anche un cinico film di prodotto. Due anni fa, Barbie ha fatto un passo avanti permettendo a una regista di sviluppare la sua visione pur essendo divertente e divertente per tutti. Ma A Minecraft Movie non cerca nemmeno di essere buono. Potrebbe essere abbastanza divertente da far vedere ai bambini il loro gioco preferito sul grande schermo, ma non è né abbastanza divertente né abbastanza intelligente per nessun altro e manca di una singola idea che possano rivendicare come propria. Sarebbe sempre stato un prodotto aziendale, ma manca dei personaggi, dell'ingegnosità o delle buone intenzioni per mascherarlo come un prodotto buono o addirittura soddisfacente.