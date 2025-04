A Minecraft Movie il regista reagisce al meme "Chicken Jockey"

HQ

Nonostante non sia riuscito a impressionare la critica, A Minecraft Movie di Jared Hess è riuscito a trovare un immenso successo di pubblico. Guadagnando centinaia di milioni di dollari nel suo weekend di apertura, il film ha attirato folle a dir poco, con una parte del suo pubblico che è venuta per quella che sembra essere solo una battuta.

Mentre Jason Momoa si prepara a combattere un pollo su un ring di boxe, una scatola dal soffitto scende, facendo cadere un bambino zombie sul pollo, creando un (dillo con me) Chicken Jockey. Mentre lo Steve di Jack Black urla la battuta, centinaia di spettatori scoppiano in un applauso, lanciando popcorn in aria.

Questi video virali hanno creato una sorta di contraccolpo, poiché mentre alcuni trovano innocuo e divertente vedere la reazione selvaggia a questa linea, altri sottolineano che qualcuno deve ripulire il disordine alla fine della giornata. Il regista di A Minecraft Movie Jared Hess è intervenuto sulla questione, e non vede il danno.

"È strano quando ti diverti troppo e vengono chiamati i poliziotti", Hess ha detto a Entertainment Weekly, riferendosi a un video che mostrava la polizia apparire in un teatro a causa del rumore provocato da Chicken Jockey. "È divertente perché penso che sia letteralmente fare il tifo e lanciare popcorn, il che è così divertente per me che i poliziotti vengano chiamati per i popcorn. Sì, è esilarante. Ho visto così tanti video divertenti. È fantastico, soprattutto quando le persone salgono sulle spalle dei loro amici e si alzano in piedi e fanno il tifo per quei momenti. È come questa folle attesa. Ma, amico, sono solo contento che le persone stiano creando ricordi con i loro amici e familiari".

È improbabile che il meme durerà, dato che già alcuni cinema stanno minacciando di cacciare le persone e bandirle se fanno una scenata su Chicken Jockey, ma che esperienza gloriosa deve essere stata vedere una rivolta di Chicken Jockey iniziare dal vivo.