A Minecraft Movie il sequel riceve sottotitoli ufficiali, ora noto come Squared

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Anche se quest'estate è piena di opzioni epiche per gli spettatori e i cinèfili, già le case di produzione di tutto il mondo si stanno preparando per un'estate 2027 intensa.

Proprio di recente, Lionsgate ha rivelato che il prequel di John Rambo uscirà a giugno 2027, e questo prima del tanto atteso seguito di A Minecraft Movie a luglio 2027. Parlando di quel sequel, il titolo ufficiale del film è stato recentemente rivelato durante l'ultimo show di Minecraft Live.

Previsto per la prima volta il 23 luglio 2027, A Minecraft Movie Squared è il nome ufficiale del sequel, che riporterà Jack Black e Jason Momoa, insieme agli altri membri del cast, mentre Kirsten Dunst si unisce alla troupe nel ruolo dell'opposta femminile di Steve, Alex.

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