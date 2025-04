A Minecraft Movie mira ad avere la più grande apertura al botteghino del 2025

HQ

È chiaro che ci sono momenti in cui la critica cinematografica e gli incassi al botteghino puntano in direzioni opposte. Ci sono film che sono considerati capolavori che diventano un buco finanziario per le case di produzione che impiegheranno mesi o anni per essere tappati, e altri che sono sciocchezze assolute e invece risuonano con il pubblico e fanno soldi. A Minecraft Movie punta in quella direzione.

A quanto pare, l'adattamento di uno dei videogiochi più famosi (e redditizi) della storia è destinato ad avere il miglior weekend di apertura di tutto il 2025. Le proiezioni iniziali dopo le proiezioni della "Premiere" si aggiravano intorno ai 60 milioni di dollari, e ora sembra che il film riuscirà a superare i 135 milioni di dollari nel suo primo fine settimana, secondo i dati di Deadline. Su Rotten Tomatoes è già stato acclamato come un successo di pubblico, con un punteggio che, al momento in cui scriviamo, si attesta all'86%, mentre la critica ha raggiunto solo il 48%.

Ma queste cifre sono stime basate sulla prevendita dei biglietti, quindi se riuscisse a superare ulteriormente le previsioni e a rompere la barriera dei 146 milioni di dollari fissata da The Super Mario Bros. Movie, sarebbe l'adattamento cinematografico di un videogioco con il maggior incasso della storia.

Ne riporteremo nuovamente lunedì con cifre più precise, ma non c'è dubbio che Warner Bros. abbia trovato ancora una volta la formula del successo dopo Barbie.

Hai visto, o hai intenzione di vedere, A Minecraft Movie ?