A Minecraft Movie regista: "Si parla già di un sequel"

Che lo si ami o si odi, A Minecraft Movie è già stato un grande successo per la Warner Bros., con il film che ha debuttato in un mega weekend di apertura per il gigante della produzione. Inutile dire che questo livello di successo ha fatto sì che inizino i colloqui su cosa accadrà dopo e se sia una buona scelta produrre un sequel.

Parlando di questo con Deadline, il regista Jared Hess rivela che questi colloqui sono già iniziati e che anche lui è piuttosto entusiasta di tornare nell'universo dei videogiochi.

Quando gli è stato chiesto del sequel diA Minecraft Movie, Hess ha dichiarato: "Beh, sarebbe molto divertente. Ci siamo divertiti così tanto a realizzare questo film, ed è un mondo così ampio nel gioco, e c'erano così tante cose che non abbiamo sfruttato e che volevamo. Mi divertirei un mondo a fare il sequel, e sembra che se ne parli già, quindi sono super eccitato. Sarà così divertente tornare nel mondo. I fan si stanno divertendo così tanto. L'abbiamo preso in giro nei titoli di coda e i fan sembrano impazzire per questo".

La grande domanda su un sequel sarebbe se possa impressionare di più i critici, dato che il recente film è stato praticamente stroncato dalla critica di tutto il mondo. Certo, questo nonostante le cifre pazzesche al botteghino, e sai come si dice, i soldi parlano...