A Minecraft Movie sta abbracciando i meme con proiezioni di feste di quartiere

A Minecraft Movie sta cercando di capitalizzare i meme portati dalle battute e dall'esistenza del film con nuove proiezioni di block party, che inizieranno negli Stati Uniti dal 2 maggio.

Abbiamo già visto una proiezione a un Odeon in Australia che abbraccia persone che lanciano popcorn, fanno rumore e ripetono le battute in A Minecraft Movie, e ora i cinema in America faranno presto lo stesso.

Dopo l'uscita di A Minecraft Movie, i fan si sono immediatamente riversati nei cinema per ripetere battute famose come "Io... am Steve", "Chicken Jockey" e altro ancora. Una volta che questi momenti culminanti sono arrivati sullo schermo, si è scatenato l'inferno.

Tuttavia, come riporta Variety, dopo gli avvertimenti iniziali e il divieto per questo comportamento dirompente, le proiezioni delle feste di quartiere lo incoraggeranno invece. Poiché Internet si allontana così rapidamente dalle tendenze di oggi, però, dovremo vedere se questo può ricreare la scintilla del Chicken Jockey.

