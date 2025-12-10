A Netflix non importa affatto dei giochi Warner Bros.

HQ

Mentre l'accordo di Netflix con Warner Bros. sembra destinato a concludersi (a meno che Paramount non riesca a fermarlo in modo ostile), sembra che stiamo per assistere a una delle fusioni, se non la più grande, nella storia di Hollywood. Per 83 miliardi di dollari, Netflix ottiene praticamente tutta Warner, inclusa la divisione Warner Bros. Games.

Tuttavia, Netflix non sembra interessarsi molto a WB Games. In una recente telefonata con investitori rilevata da Pocket Gamer, il co-CEO di Netflix Gregory Peters ha detto che WB Games non ha nemmeno influito sul prezzo del massiccio accordo, affermando che l'aspetto videoludico di Warner Bros. è "relativamente minore."

"Anche se sicuramente stanno facendo un ottimo lavoro nel settore dei giochi," disse Peters. "In realtà non abbiamo attribuito alcun valore a questo fin dall'inizio perché sono relativamente minori rispetto al grande schema delle cose."

Considerando che Netflix non ha ancora capito come rendere i giochi popolari sulla sua piattaforma, e che Warner Bros. Games ha avuto grandi fallimenti con titoli come Suicide Squad: Kill the Justice League e il gioco cancellato di Wonder Woman, è facile capire perché entrambe le parti non si stiano concentrando molto sul gaming in questo momento. C'è denaro da guadagnare soprattutto nei film.