A poche settimane dal lancio, Peak peluche sono in arrivo

Il titolo di arrampicata multiplayer di Landfall Games e Aggro Crab Games Peak è arrivato praticamente dal nulla e ha dimostrato di essere una delle uscite più popolari di giugno. Il gioco ha già attirato milioni di giocatori e, poiché Landfall e Aggro Crab reagiscono alla forte risposta, stanno lavorando per dare ai fan più di Peak, sia dentro che fuori dal gioco.

Come annunciato in un post sul blog di Steam, Peak peluche sono in arrivo. Ce n'è uno progettato dopo la creatura Bing Bong, che è un peluche che puoi trovare nel gioco (e ottenere un risultato per averlo portato in cima alla montagna). Inoltre, è in arrivo un peluche da esploratore, modellato su uno dei personaggi del gioco con cui giochi quando ti dirigi verso il Peak.

Entrambi i peluche hanno raggiunto i loro obiettivi di impegno su Makeship, anche se il peluche di Bing Bong è molto più popolare con più di 1500 sostenitori al momento in cui scriviamo, rispetto ai 300+ dello scout. Tuttavia, entrambi i prodotti verranno realizzati e rimane più di una settimana per sostenere i progetti se vuoi mettere le mani sul tuo peluche Peak.

