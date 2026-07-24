A pochi mesi dal più grande lancio di un gioco di tutti i tempi, il sindacato di Rockstar chiede di essere riconosciuto dagli sviluppatori di GTA

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Dopo i controversi licenziamenti di lavoratori che ora stanno portando Rockstar in tribunale per il loro licenziamento, molti dipendenti del famoso sviluppatore Grand Theft Auto hanno deciso che era il momento di sindacalizzarsi ufficialmente, e i membri del Rockstar Games Workers Union, o RGWU, hanno chiesto all'azienda di riconoscerlo.

Al momento, la RGWU vuole che Rockstar lo riconosca volontariamente. Se ciò accadesse, diventerà facilmente la più grande unione di giochi nel Regno Unito con un ampio margine. Se lo studio si rifiuta di riconoscere l'esistenza del sindacato, ciò porterà a un riconoscimento statutario, cosa che potrebbe costringere Rockstar a riconoscere il sindacato.

Parlando in un nuovo video di People Make Games (grazie, Eurogamer), il presidente dell'Independent Workers' Union of Great Britain, Alex Marshall, ha confermato che un primo incontro è in arrivo. Secondo la pagina sindacale della RGWU su Twitter/X, sembra che il primo incontro con la direzione sia già avvenuto.

Le richieste del sindacato sono chiare nel post, dove afferma di voler eliminare il crunch tramite straordinari retribuiti ogni volta che viene sostenuto, oltre a una maggiore trasparenza salariale. Lavoro flessibile, assenza di IA e un impegno contro i licenziamenti sono anch'essi nella lista delle richieste del sindacato.

Con il lancio di Grand Theft Auto VI a pochi mesi di distanza, e un numero significativo di lavoratori che desiderano essere riconosciuti per il loro sindacato, questo potrebbe essere il momento perfetto per gli sviluppatori per mettere un po' di pressione, così da non dover affrontare la prospettiva di un altro ritardo in futuro.