A quanto pare Apple sta gettando la spugna e sta chiedendo a Google di progettare un Siri LLM personalizzato

È stato molto pubblico e molto ben documentato come Apple abbia lottato per rinnovare il proprio assistente di bordo, Siri, negli ultimi tempi. Qualche tempo fa sono state fatte grandi promesse, ma gli aggiornamenti chiave per introdurre questa nuova funzionalitàApple Intelligence sono stati ritardati e alcuni devono ancora emergere, tra cui un Siri migliore e più reattivo.

E sembra che Apple ora abbia rinunciato alla sua ambizione di costruire questa futura versione dell'assistente da zero da zero, e questo almeno secondo Mark Gurman di Bloomberg.

Nell'ultima edizione della sua newsletter Power On, dice che Apple ora chiederà a Google di creare un Gemini LLM personalizzato, che funzioni direttamente per Siri.

"Secondo quanto riferito, Apple sta pagando Google per sviluppare un LLM personalizzato basato su Gemini da eseguire sul framework Private Cloud Compute di Apple. Questi LLM alimenteranno la nuova ricerca web personalizzata di Siri e AI e rimarranno completamente privati come originariamente previsto".