A quanto pare Don Mattrick voleva una casa d'aste in stile Diablo III a Halo 4

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Non molti giocatori ricordano con affetto il periodo di Don Mattrick come capo dell'Xbox. È stato lui che è salito sul palco per raccontarci come Xbox One sarebbe stata più un all-in-one di intrattenimento che un dispositivo da gaming. Ha cercato di venderci quel Kinect malfunzionante, e poi ha detto ai fan che potevano continuare a giocare su Xbox 360 se volevano solo qualcosa su cui giocare. Si potrebbe sostenere che Xbox sia ancora scosso dai tempi di Mattrick oggi, ma all'inizio degli anni 2010 aveva un forte controllo sulla squadra verde.

Era un'era nuova e audace per il gaming in quegli anni, e Mattrick pensava che si trattasse solo di fare soldi in fretta. Parlando in un thread su Bluesky, l'ex designer di quest e sviluppatore diHalo 4 Marathon Dan Callan ha ricordato una volta in cui ha fatto una demo di Halo 4 per Mattrick, dove l'esecutivo ha fatto una proposta piuttosto controversa.

Mattrick avrebbe chiesto se qualcuno avesse giocato a Diablo III quando la demo è terminata. "Poi ha suggerito che dovremmo copiare la loro idea di una casa d'aste in denaro vero per le skin dei mech da campagna. E ogni singolo essere umano intorno a lui reagì come se fosse un'idea rivoluzionaria, rendendosi conto allo stesso tempo che era la cosa più stupida immaginabile, visto che chiunque avesse un po' di cervello aveva visto quanto fosse esplosa in faccia," ricordò Callan.

La casa d'aste di Diablo III non fu ben accolta, come ricorderà chiunque fosse presente al momento dell'uscita del gioco. Questo non scoraggiò Mattrick, e portò Callan a credere che "i dirigenti di videogiochi restano stupidi idioti avidi di soldi distaccati."

Xbox ora entra in una nuova era, grazie alla CEO Asha Sharma che ha premuto il grande pulsante di reset. Dovremo vedere se questo significa un nuovo approccio ai ricavi e se emulerà i vecchi desideri di Mattrick.