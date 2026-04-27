A quanto pare presto sapremo il prezzo e la data di lancio della Steam Machine di Valve

HQ

La Steam Machine di Valve sta arrivando, ma quando? E quanto costa? Secondo Tweak Town, riportato da Mike Straw di Insider Gaming, il momento di rivelare informazioni si avvicina.

Valve ha dichiarato ufficialmente di aver ancora intenzione di spedire sia la Steam Machine che il visore Steam Frame nel 2026. Secondo le fonti, il prezzo è il grande problema, con Valve che sta attivamente discutendo se sia disposta a "subire una perdita" nel breve termine.

Mentre aspettiamo, possiamo almeno speculare. Una recente fuga di notizie che suggerisce che lo Steam Controller costerà 100 dollari fa pensare che il prezzo della Steam Machine sarà comunque più alto del previsto. Le dimensioni compatte e la natura simile a una console di SteamOS sono anch'essi fattori importanti, dato che la Steam Machine ha il potenziale per essere il primo "PC come console da gioco" in termini di facilità d'uso e plug-and-play. La Steam Machine di Valve sarà disponibile in capacità di archiviazione da 512GB e 1TB.

Sos, dovremo aspettare ancora un po'.