A Quiet Place Part III ha ufficialmente iniziato le riprese

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Sono passati diversi anni dall'arrivo di un capitolo principale della saga A Quiet Place, dato che l'ultimo film è stato lo spin-off, A Quiet Place: Day One. Presto torneremo alla storia principale e vedremo come la famiglia Abbott, guidata da Evelyn interpretata da Emily Blunt, sembrerà intenzionata a sopravvivere in un mondo abitato da mostri alieni che cacciano attraverso il suono.

Il terzo capitolo della saga dovrebbe debuttare la prossima estate, a fine luglio, e con questo motivo, ora è stato confermato che la produzione del film è ufficialmente iniziata, con il regista e co-sceneggiatore John Krasinski (marito di Emily Blunt) di nuovo alla guida e che dà indicazioni al cast di stelle, che include il ritorno di Cillian Murphy e la partecipazione di Jack O'Connell.

Tenendo conto di ciò, una ragionevole ipotesi è che avremo un primo trailer del film alla fine del 2026 o all'inizio del 2027, prima che le anticipazioni si allungassero prima del debutto estivo.

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