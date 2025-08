A Quiet Place Part III imposta l'uscita di luglio 2027, John Krasinski tornerà

Presto cammineremo tutti intorno alle nostre case a piedi nudi, trattenendo il respiro ancora una volta, dato che la terza uscita principale dell'universo di A Quiet Place ha una data di uscita. Inoltre, ora sappiamo che John Krasinski tornerà come regista per questo film.

Krasinski è spesso accreditato per il concetto di A Quiet Place e ha diretto sia il film originale che il suo sequel. Non ha diretto A Quiet Place: Day One, il film prequel che ci ha portato all'inizio dell'apocalisse, ma è accreditato di aver creato la storia.

Krasinski ha recitato anche nel primo film, ma non ci aspetteremmo di vedere il suo personaggio nel terzo. Variety nota che il cast non è stato ancora confermato, quindi non sappiamo ancora con certezza se seguiremo ancora una volta il personaggio di Emily Blunt e la sua famiglia.

L'uscita di A Quiet Place Part III è fissata per il 9 luglio 2027.