A sud di Midnight, Borderlands 3, Diablo III e molto altro ancora in arrivo su Game Pass

Gli abbonati a Game Pass hanno già goduto di un grande anno con titoli come Ninja Gaiden II Black, Avowed e Atomfall, e questo mese è il momento di un altro peso massimo l'8 aprile. Inoltre, è affiancato da molti altri ottimi titoli nelle prossime due settimane. Ecco cosa arriverà nella prima metà di aprile (i giochi con * non verranno aggiunti a Game Pass Standard il giorno del lancio, i giochi con ** sono già inclusi in altri abbonamenti ma ora verranno aggiunti a Xbox Standard):



Borderlands 3 Ultimate Edition (Cloud, Xbox e PC) - Oggi

Tutto ciò di cui hai bisogno è assistenza (Xbox) - Oggi**



Still Wakes the Deep (Xbox Series S/X) - Oggi**



Wargroove 2 (Xbox) - Oggi**



Diablo III: Reaper of Souls Ultimate Evil Edition (Xbox e PC) - 8 aprile

A sud della mezzanotte (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 8 aprile*



Commandos: Origins (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 9 aprile*



Blue Prince (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 10 aprile*



Hunt: Showdown 1896 (PC) - 15 aprile*



Come al solito, ci sono anche vantaggi per tutti gli abbonati, tra cui l'emote Sea of Thieves: Seventh Serving e il Candy Crush Solitaire (Mobile): Sweet Starter Pack gratuiti. Vai su Xbox Wire per saperne di più su ciò che è incluso.

Come al solito, anche alcuni titoli vengono rimossi. Questi spariranno il 15 aprile, ma hai uno sconto su di essi fino ad allora con il tuo abbonamento se vuoi tenerne qualcuno: