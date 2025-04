A un mese dal voto, il 25° Napoli Comicon annuncia Charles Cecil, Scott Snyder e Nick Dragotta

HQ

Manca meno di un mese alla 25esima edizione del Comic o di Napoli. All'inizio di febbraio, hanno annunciato gran parte della loro line-up, con Tanino Liberatore come grande artista ospite e mostrando il poster disegnato da Jamie Hewlett della band Gorillaz. A marzo, hanno aggiunto altri nomi a quella lista come James Harren o Mike McKean, così come il concorso Cosplay Challenge PRO. Puoi dare un'occhiata a tutti gli artisti partecipanti qui, tra cui Yuji Horii, creatore di Dragon Quest, dal mondo dei videogiochi.

Per riassumere gli ultimi annunci, possiamo affermare che abbracciano l'universo dei fumetti, sia occidentali che orientali, oltre a un ulteriore riferimento per discutere di videogiochi in modo informato.

Il primo ospite è un po' un'eccezione, dato che stiamo parlando del primo volume di Absolute Batman. Questa acclamata storia dell'Uomo-Pipistrello sarà presentata in anteprima italiana al Comicon e sarà presentata dai suoi creatori, Scott Snyder e Nick Dragotta. È stata la serie di fumetti più venduta negli Stati Uniti nel 2024, quindi stiamo parlando di un grande arrivo nel mercato italiano.

Collegati all'universo dei fumetti, in particolare ai manga, troviamo Kafka Asagiri e Sango Harukawa, rispettivamente scrittore e illustratore della celebre serie Bungo Stray Dogs, che presenteranno il nuovo film intitolato Bungo Stray Dogs: Dead Apple. Questa serie ha raggiunto oltre sedici milioni di copie vendute e ha dato vita a numerosi adattamenti, tra cui cinque stagioni di anime, film, videogiochi, drammi e light novel. I partecipanti potranno assistere a una sessione di autografi e alla proiezione del film in anteprima.

Infine, a rappresentare il mondo dei videogiochi con un altro ospite internazionale, Charles Cecil, co-fondatore di Revolution Software e figura chiave nello sviluppo dei videogiochi con i suoi giochi d'avventura, sarà al Comicon. Alcuni dei suoi titoli più famosi sono Broken Sword e Beneath a Steel Sky, che sicuramente suoneranno un campanello per i fan del genere.

A quale di questi ospiti sei più interessato?