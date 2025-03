HQ

A Working Man è la seconda collaborazione tra Jason Statham e David Ayer in un anno. Il regista dei famigerati Suicide Squad e Bright, così come di film veramente buoni come End of Watch o Fury, si è ora accontentato di film d'azione di serie B con sceneggiature riciclate piene di cliché, posta in gioco bassa, budget bassi, basse aspettative e, beh, tutto basso. A Working Man è il tipo di film che puoi mettere su quando vuoi spegnere il cervello per due ore, con un sacco di pugni, sparatorie e uccisioni garantite in un pacchetto familiare che non ti farà pensare troppo. Un tipo di film di piacere colpevole è sempre il benvenuto, ma questo è anche al di sotto della media e dovrai davvero abbassare le tue aspettative per spremere qualcosa di buono da esso.

Ero più che disposto ad abbracciare e godermi il tipo di film che ho descritto, ma mentre A Working Man controlla tutte queste caselle, incluso un protagonista come Jason Statham che rispetta sempre la sua parte dell'accordo, la qualità del resto degli elementi del film è scadente. Probabilmente non ti aspetteresti che sia stata usata così tanta immaginazione per fare un film come questo, ma A Working Man non cerca assolutamente di aggiungere qualcosa di lontanamente fresco o originale alla formula. Avrei voluto che ci fosse almeno un accenno di colpo di scena nel mezzo per rendere le cose un po' più piccanti, qualcosa che potessero rivendicare come una loro idea in modo che qualcuno tra cinque anni si ricordi che questo film è esistito. Ma no, non c'è niente.

HQ

Tutto è stato fatto prima e meglio: un ex militare con disturbo da stress post-traumatico che lavora in un cantiere edile, che dice con riluttanza cose come "non è più quello che sono" prima di tornare immediatamente in azione per salvare un adolescente rapito, uccidendo senza sforzo tutti i cattivi senza sudare - cattivi che, ovviamente, Mormora il classico "cosa sei", una domanda che nessuno ha mai detto ad alta voce prima.

Annuncio pubblicitario:

I cattivi qui sono un clan mafioso russo (che sorpresa), il che significa già che questo film è meno originale del precedente film di Ayer e Statham, The Beekeeper, che aveva un gruppo di phishing come i cattivi. Qui, sembra che ci sia una stirpe infinita di mafiosi russi che intervengono subito dopo che Statham ha ucciso il precedente. Ancora carne al macinino, immagino, ma nessuna delle scene d'azione offre nulla di eccitante. Come di solito accade con questi tipi di eroi d'azione professionisti che fanno tutto bene e non hanno eguali, non c'è tensione e l'intrattenimento deriva dal vedere quanto possono essere creative le uccisioni. Per il climax finale, le cose si fanno più selvagge, ma a quel punto potresti essere già troppo stanco. Ed è una grande delusione che David Harbour sia nel film per non fare assolutamente nulla.

Avrei voluto godermi A Working Man come l'azione sciocca e insensata che i fan dell'intrattenimento amano, ma tutto qui è semplicemente troppo mediocre, troppo poco originale, privo di ispirazione e privo di qualsiasi divertimento o umorismo. Si prende completamente sul serio, come forse dovrebbe quando ha a che fare con la tratta di esseri umani, ma non si preoccupa di gettare un flusso infinito di cliché, mescolati a noiose scene d'azione, che fanno cadere tutto a terra.

Annuncio pubblicitario: