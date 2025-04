A24 si espande nel settore musicale

HQ

A24 è diventata una società di produzione molto ammirevole, in quanto sembra essere una delle pochissime effettivamente focalizzate sul fornire agli spettatori film originali e di qualità. Solo quest'anno ha visto il debutto di Parthenope, On Becoming a Guinea Fowl, Opus, Death of a Unicorn, e molto recentemente Warfare, con The Legend of Ochi quasi qui e il resto dell'anno includendo l'orribile Bring Her Back, l'impilato Materialists, l'atteso Eddington e il drammatico The Smashing Machine. Ma sembra che A24 abbia una visione più ampia di ciò che può conquistare, dato che ora ha annunciato un piano per affrontare il mondo della musica.

A24 ha annunciato una nuova etichetta musicale, nota semplicemente come A24 Music. Non abbiamo ancora ulteriori informazioni su cui basarci, poiché ci è stato detto di "rimanere sintonizzati" per ulteriori notizie e aggiornamenti. Quello che abbiamo è un logo per l'etichetta, che puoi vedere nel post incorporato qui sotto.

Quindi, ora possiamo pensare ad A24 non solo come a un'impresa cinematografica e produttrice di dolciumi, ma anche a un magnate della musica.

