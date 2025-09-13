A24 vince la guerra delle offerte per i diritti del Texas Chainsaw Massacre

HQ

Nuovi tempi sono in arrivo per i fan di The Texas Chainsaw Massacre, l'iconico franchise che ha regalato agli amanti del cinema innumerevoli incubi sin dai primi anni '70. Secondo l'insider Jeff Sneider, A24 ha piazzato l'offerta vincente per i diritti e, se tutto va come previsto, il primo progetto sarà una serie TV scritta e diretta da JT Mollner.

Dietro le quinte, un'accesa guerra di offerte infuria tutto l'anno. Diversi giocatori volevano un pezzo dell'azione, tra cui il creatore di Yellowstone Taylor Sheridan. Alla fine, si è trattato di Sony, che mirava ad acquistare i diritti a titolo definitivo, e di A24, che si dice si accontenti di affittarli per ora.

Da quando l'innovativo film originale di Tobe Hooper e Kim Henkel è stato presentato per la prima volta nel 1974, la serie ha subito diversi riavvii e sequel, il più recente dei quali è stato il disastroso capitolo di Netflix Texas Chainsaw Massacre. Con la reputazione di A24 come studio di tendenza e il loro prequel di Venerdì 13 Crystal Lake, è difficile non emozionarsi almeno un po'. Sei pronto per altri Leatherface?