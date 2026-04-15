Aang: The Last Airbender I creatori rispondono dopo che interi film sono fuggiti mesi prima dell'uscita

All'inizio di questa settimana, le voci sulla fuga online del nuovo film d'animazione di Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria stavano circodando su Twitter/X e altre piattaforme social. Si è scoperto che erano più di semplici voci, poiché ora i creatori che hanno lavorato al film stanno rispondendo alla fuga di notizie legittime, che ha visto l'intero gioco di Aang: The Last Airbender arrivare online mesi prima della data prevista di streaming di Paramount+.

Non includeremo la fuga di notizie qui, né spoiler a dire il vero. Tuttavia, cercando forum e facendo le nostre indagini, sembra che l'intero film sia disponibile e la sua trama stia già suscitando qualche controversia tra i fan. A intervenire per cercare di esprimersi sulle questioni legate alla fuga di notizie sono diversi creatori che hanno lavorato al film, condividendo la loro delusione.

"Abbiamo lavorato al film di Aang per anni con l'aspettativa di poter celebrare tutto il nostro duro lavoro al cinema... solo per vedere la gente far trapelare il film senza cerimonie e passare le nostre riprese su Twitter come caramelle," ha scritto l'animatore jul su Twitter/X. "Non mi piace vedere la gente usare la terribile decisione della Paramount di rimuovere il film dalle sale per giustificare la sua fuga. Capisco perfettamente che la gente non voglia pagare o supportare Paramount+, ma pirare il film dopo l'uscita sarebbe stato almeno meglio di così. Questo è incredibilmente irrispettoso verso tutto il duro lavoro che gli artisti hanno messo in pratica."

"Ho lavorato a questo film con una capacità di leadership. Capisco che tutti abbiamo opinioni su ciò che è successo e ciò che decidi di fare è una scelta personale. Ma mi spezza il cuore vedere come alcuni fan trattano gli artisti laboriosi," ha aggiunto la direttrice dell'animazione Tessa Bright.

È una circostanza sfortunata sia per i creatori che per i fan. La perdita sembra essere stata del tutto accidentale, ma ora la pellicola finita è in giro online se vuoi trovarla. È frustrante sapere che non vedremo questo film nelle sale, ma allo stesso tempo sembra un po' uno schiaffo in faccia ai creatori vedere il loro film gettato su internet senza tanti tanti studi.