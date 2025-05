Aang: The Last Airbender il direttore del casting rivela perché il cast vocale originale è stato sostituito

Più di 20 anni dopo la sua prima apparizione, Avatar: The Last Airbender tornerà sui nostri schermi a gennaio del prossimo anno con Aang: The Last Airbender. Il film vede il nostro Team Avatar originale tutto cresciuto, ma non coinvolgerà molti dei doppiatori originali.

Dante Basco, che ha interpretato Zuko nello show originale, è uno dei pochi membri del cast di ritorno. La direttrice del casting del film, Jenny Jue, ha spiegato su Reddit perché gran parte del talento originale non è tornato.

"Da quando è uscito lo show originale, c'è stata più enfasi nel doppiaggio per abbinare il background etnico/razziale degli attori ai personaggi che stanno interpretando", ha scritto. "È un mondo immaginario, ma ci sono influenze culturali per ogni nazione/regno, e volevamo esplorare il talento di quei gruppi".

Simile allo show live-action di Netflix, sembra che Aang: The Last Airbender si concentrerà sul portare talenti che corrispondano meglio alle persone rappresentate dalle quattro nazioni immaginarie. Potrebbe essere una decisione un po' controversa, considerando che il cast originale era così amato, ma dovremo aspettare e vedere come se la caverà il nuovo team il prossimo gennaio.