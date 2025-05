Aang: The Last Airbender riceve un rinvio di otto mesi

Paramount ha ristrutturato le date e le finestre delle anteprime per molti dei suoi prossimi progetti di lungometraggi animati pianificati. L'annuncio più grande e più accattivante riguarda Aang: The Last Airbender, che non arriverà più nelle sale tra otto mesi, poiché il film è stato posticipato di circa otto mesi.

Secondo Variety, Paramount ha ritardato Aang: The Last Airbender dal 30 gennaio 2026 fino al 9 ottobre 2026. Il motivo del ritardo non è stato menzionato, ma avrà un effetto a catena anche con altre opere animate.

Anche Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem 2 è stato ritardato, spostandosi dal 9 ottobre 2026 e arrivando quasi un anno dopo, il 17 settembre 2027. L'unica buona notizia arriva in relazione a Paw Patrol: The Dino Movie, che arriverà tra una settimana dal 31 luglio 2026 al 24 luglio.

Sei entusiasta per Aang: The Last Airbender ?