Aardman presenta il nuovo trailer di Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom

Aardman, i creatori di Wallace & Gromit e Chicken Run, ci stanno riportando in una fattoria tranquilla, che ospita le pecore più intelligenti e birichine del mondo. Un altro film di Shaun la pecora sta per arrivare, con l'aspetto che potrebbe essere la Maledizione del Coniglio Mannare di Shaun.

Il trailer mostra Shaun, il suo gregge e il contadino che si svegliano come morti, prima che la banda veda una bestia enorme e pelosa che barcolla all'orizzonte. Spaventando pecore e abitanti del villaggio allo stesso modo, sembra che spetta a Shaun catturare questa bestia e riportarla a casa prima che possa causare problemi.

È il film più inquietante che può essere un film di Shaun la pecora, e arriva poco prima di Halloween, quindi possiamo capire come potrebbe essere un'alternativa horror per chiunque ami le zucche ma odii gli spaventi improvvisi.

Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom si unisce a una serie di recenti progetti di Aardman. Nel 2024 hanno riportato Feathers McGraw per Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl. L'anno precedente avevano lanciato il sequel di Chicken Run, Dawn of the Nugget, e presto avranno anche un crossover Pokémon.

Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom arriva nelle sale il 18 settembre.