Aaron Paul si unisce a Fallout: Stagione 3

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Come sapete, non molto tempo fa la celebre Fallout: Stagione 2 si è conclusa, e sappiamo già che il lavoro sulla Stagione 3 è in pieno svolgimento. E a quanto pare, l'inizio delle riprese non è troppo lontano, dato che ora stanno arrivando nuovi membri del cast.

Deadline riporta che il vincitore di un Emmy Aaron Paul è stato confermato per un ruolo ancora non divulgato, il che significa che può aspettarsi una riunione con i produttori esecutivi Jonathan Nolan e Lisa Joy, con cui aveva già lavorato nella serie TV Westworld.

Si dice anche che sia Annabel O'Hagan che Dave Register avranno ruoli più importanti nella terza stagione rispetto a quelli finora, cosa quasi prevedibile dato come si sono sviluppate le loro trame nel Vault.