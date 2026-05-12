Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Fallout (Amazon)

Aaron Paul si unisce a Fallout: Stagione 3

Il vincitore dell'Emmy sarà pronto a apparire in un ruolo ancora da rivelare quando la serie tornerà il prossimo anno.

HQ

Come sapete, non molto tempo fa la celebre Fallout: Stagione 2 si è conclusa, e sappiamo già che il lavoro sulla Stagione 3 è in pieno svolgimento. E a quanto pare, l'inizio delle riprese non è troppo lontano, dato che ora stanno arrivando nuovi membri del cast.

Deadline riporta che il vincitore di un Emmy Aaron Paul è stato confermato per un ruolo ancora non divulgato, il che significa che può aspettarsi una riunione con i produttori esecutivi Jonathan Nolan e Lisa Joy, con cui aveva già lavorato nella serie TV Westworld.

Si dice anche che sia Annabel O'Hagan che Dave Register avranno ruoli più importanti nella terza stagione rispetto a quelli finora, cosa quasi prevedibile dato come si sono sviluppate le loro trame nel Vault.

Fallout (Amazon)

Testi correlati

0
Fallout - Stagione 2 (Prime Video)Score

Fallout - Stagione 2 (Prime Video)
CONTENUTO SERIES. Scritto da Alberto Garrido

Le avventure nel deserto televisivo prendono slancio ad ogni episodio in quella che potrebbe essere la migliore serie del catalogo streaming di Amazon.



Caricamento del prossimo contenuto