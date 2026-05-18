Aaron Rai diventa il primo inglese a vincere il PGA Championship dal 1919, il primo non americano dal 2015

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Aaron Rai non era uno dei favoriti per vincere il PGA Championship lo scorso fine settimana, ma il golfista trentunenne dello Staffordshire ha sorpreso tutti diventando il primo inglese a vincere il PGA Championship in oltre un secolo, dai tempi di Jim Barnes nel 1919, e il primo non americano dal Jason Day australiano nel 2015. Lo fece con stile, diventando anche il primo giocatore nella storia del PGA Championship ad abbassare il punteggio in ogni turno.

Non è stato facile, dato che nell'ultimo giorno, domenica, c'erano 22 giocatori a quattro colpi dal leader, un nuovo record nel PGA Championship. Rai ha prima superato il tedesco Matti Schmid e ha difeso il suo vantaggio chiudendo con -9 nell'ultimo turno, davanti a Jon Rahm (6), al suo ritorno dalla LIV Golf, e all'americano Alex Smalley. Rahm e Smalley hanno chiuso secondi a pari partenza, tre punti dietro Rai.

In questo modo, Aaron Rai ha ottenuto la vittoria più importante della sua carriera nonostante le difficoltà con infortuni al collo che gli impediscono di giocare con maggiore costanza. "È stata una stagione frustrante, quindi stare qui è fuori dalla mia immaginazione più sfrenata", ha detto.