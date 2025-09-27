Aaron Sorkin ritorna con The Social Reckoning

Il magistrale Aaron Sorkin è ancora una volta dietro la macchina da presa. Dopo anni di speculazioni e preparativi, ora è ufficiale: The Social Network riceverà un sequel intitolato The Social Reckoning. La prima mondiale è prevista per il 9 ottobre del prossimo anno, con Jeremy Strong che interpreterà Mark Zuckerberg, Mikey Madison che interpreterà l'informatore Frances Haugen e Jeremy Allen White nei panni del giornalista Jeff Horowitz.

Secondo Sorkin, The Social Reckoning servirà come secondo capitolo, raccontando la vera storia di come Haugen e Horowitz hanno lavorato insieme per esporre i più grandi segreti di Facebook. Secondo quanto riferito, il film si concentrerà sulla gestione della disinformazione da parte dell'azienda, sull'impatto che i social media hanno sulle generazioni più giovani e su come Facebook possa aver influenzato eventi violenti e politici in tutto il mondo.

Sorkin ha precedentemente detto che avrebbe scritto un seguito solo se David Fincher fosse tornato alla regia, ma questa volta Sorkin si sta occupando personalmente della regia. I fan sperano ora cheThe Social Reckoning sia avvincente e intenso come The Social Network, anche senza il coinvolgimento di Fincher.

Sei entusiasta per The Social Reckoning ?