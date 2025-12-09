Abaddon il Deprecare arriva per irrompere alla festa dell'Imperium con una nuova figura JoyToy

HQ

Se sei stufo di vedere tutta la rappresentazione dei "buoni" Space Marine nelle collaborazioni JoyToy di Warhammer 40.000, allora non cercare oltre: il grande papà degli Space Marines del Caos sta ricevendo una nuova figura appena uscita dalle profondità del Warp.

Abaddon the Despoiler, il grande cattivo di Warhammer 40.000 se ce n'era uno, ora è in pre-ordine sul sito di JoyToy. La statuina in scala 1/18 è alta 16,2 cm, con 26 punti di articolazione, parti intercambiabili e una grande quantità di dettagli.

Abaddon appare minaccioso, ma quel dettaglio ha un costo aggiuntivo. Al momento, puoi prendere questa action figure in plastica per £126,99, che è più del doppio rispetto ad altri Space Marine della gamma JoyToy. Con il livello di dettaglio fornito su Abaddon, però, non ci sorprende vedere un aumento dei costi.

