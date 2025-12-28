Abbattere dei in The God Slayer non sarà come affrontare le bestie di Shadow of the Colossus

HQ

Quando abbiamo visto per la prima volta The God Slayer di Pathea Games, ci ha subito colpito. L'immagine di un umano piccolo ma potente che affronta un dio enorme è semplicemente epica, eppure ci ha ricordato altri giochi con presupposti simili, come Shadow of the Colossus. In Shadow of the Colossus, ogni volta che abbatti un essere quasi divino, hai la sensazione di togliere un senso di bellezza al mondo. Togliendo qualcosa che non si può rimettere a posto. Non potevo fare a meno di chiedermi se lo stesso valga per The God Slayer.

Non dovremo preoccuparci di sentirci in colpa per aver ucciso dei nel gioco, dato che in qualche modo se lo sono guadagnato, secondo Ivan Karadzhov, senior responsabile marketing e PR di Pathea Games. "Dal nostro punto di vista, i celestiali non sono dei benevoli - stanno praticamente usando l'umanità come risorsa, come una fattoria per l'energia Qi," ci ha spiegato dopo averci detto che gli dèi usano l'energia Qi per mantenere i loro poteri, ma gli umani hanno recentemente imparato a controllarla per i loro poteri elementali. "Quindi quando li uccidi, non stai togliendo qualcosa di sacro dal mondo. Stai liberando le persone da esseri che le vedono come bestiame."

"Il gioco è strutturato attorno a capitoli diversi, e la maggior parte dei capitoli finisce con il dover uccidere un celestiale - quello è il collo di bottiglia. Quando sconfiggi un celestiale, il mondo reagisce a questo," continuò Karadzhov. "Nuove storie arrivano online. È come se la società cambiasse insieme alle tue azioni. Quindi c'è un peso in tutto ciò, ma il peso riguarda la giustizia e la ritorsione piuttosto che la perdita."

Nel lore del gioco, gli dèi cercano di calpestare l'umanità per secoli, arrivando persino a cancellare interi regni. È attraverso quell'evento - noto come Godfall - che il nostro protagonista trova la sua motivazione, e se vuoi approfondire l'argomento, puoi farlo nell'intervista completa qui.