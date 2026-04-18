Abbiamo aspettato così tanto tempo una nuova Jet Set Radio, qualcuno l'ha portata in Sekiro: Shadows Die Twice

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Ci sono pochi giochi come Sekiro: Shadows Die Twice, probabilmente meno che siano come Jet Set Radio. Un modder ha deciso di creare un'esperienza completamente unica combinando i due, con una nuova mod chiamata Jet Set Sekiro.

Come dice sulla stampa, Jet Set Sekiro di It4444 su Nexus Mods porta le meccaniche di pattinaggio e pittura spray di Jet Set Radio a un nuovo livello in Sekiro: Shadows Die Twice. Sekiro ora può girare su uno skateboard, fare kickflip e fare ollie a sua piacimento mentre si fa strada in una versione moddata del Fountainhead Palace nel gioco base.

Per superare il livello, devi segnare 20 luoghi, segnalati con una grande freccia rossa. Nel video qui sotto, puoi etichettare le località con la vernice spray semplicemente avvicinandoti a cavallo. Lo skateboarding è limitato a questo livello per ora, ma il modder vuole aggiungerlo all'intero gioco. C'è anche un piano per includere rampino, grinding su sporgenze e un altro livello ispirato a Jet Set Radio nel Castello di Ashina.