Abbiamo chiesto a Icíar Bollaín di Luis Tosar: "Il mio attore preferito? Lui può partorire e tu ci credi"

Luis Tosar è uno degli attori più rappresentativi del cinema spagnolo degli anni 2000, anche se ha iniziato la sua carriera nel millennio precedente. Ha ricevuto un gran numero di premi, come il Goya per il Miglior Attore e il Miglior Attore Non Protagonista e il Conchiglia d'Argento al Festival di San Sebastian, tra gli altri. Inoltre, continua ad accumulare nomination in questi concorsi, quest'anno per il miglior attore non protagonista ai Goya per il suo ruolo in La infiltrada, vincitore ex aequo del Goya per il miglior film.

Abbiamo potuto parlare dell'attore con il pluripremiato Icíar Bollaín durante la presentazione al San Diego Comic-Con Málaga, che lo tiene in grande considerazione sia come attore che come persona. Ha partecipato a diversi film con lei come regista, come Take my Eyes e Maixabel, per il quale ha vinto ed è stato nominato come miglior attore maschile ai Goya Awards.

"Con me ha fatto il suo primo lungometraggio, 'Flores de otro mundo'. Penso che Luis possa rendere credibile qualsiasi cosa", dice nell'intervista esclusiva con Gamereactor. La regista ricorda infatti il momento in cui ha piantato l'attore in una sala parto per il cortometraggio "Por tu bien". "Volevo denunciare la violenza contro le donne durante il parto. Ma ho pensato che se avessi mostrato una donna che partorisce, sarebbe stato qualcosa che avremmo visto un milione di volte, quindi ho scelto Luis Tosar. È incredibile, può entrare in travaglio e tu ci credi. Fa le cose con tutto il cuore.

"Esce con la barba e la calvizie e tutto il resto. Ma tu pensi che stia dando alla luce un bambino".

Resta da vedere se vedremo una collaborazione tra i due in un altro prodotto audiovisivo in futuro. Per ora, puoi guardare l'intervista completa con i sottotitoli in spagnolo qui sopra. D'altra parte, ecco il cortometraggio "Por tu bien" a cui Bollaín si riferisce: