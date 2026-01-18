Abbiamo dato un'occhiata a Pophie, il robot più carino del mondo, al CES

HQ

Al CES 2026, i robot erano ovunque. Dai robot che possono aiutare con interventi chirurgici importanti, ai robot che giocano a ping-pong, sembrava di intravedere un futuro lontano. Pophie era un robot che abbiamo visto molto da vicino, e dopo averlo guardato possiamo capire perché si definisce il più carino del mondo.

Parlando con il fondatore di Pophie, Xiaosheng Lin, alla convention, abbiamo parlato di tutto, dal design alla funzionalità. "Pensiamo che se vuoi avere una compagnia migliore, devi essere rotonda e pelosa," disse Lin riguardo allo sguardo di Pophie. "Ha anche tante emozioni carine, reazioni e belle qualità."

I creatori del robot hanno definito la propria IA, che svilupperà una personalità unica a seconda dell'interazione dell'utente con Pophie. È pensato anche per un pubblico più giovane, il che significa che sono state adottate misure di sicurezza aggiuntive per garantire la sicurezza di Pophie per i bambini. Scopri ulteriori informazioni su Pophie nella nostra intervista completa qui sotto: