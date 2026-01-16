Abbiamo dato un'occhiata a un portafoglio intelligente rivoluzionario al CES di quest'anno

HQ

Per qualcuno che ha appena passato una settimana a guardare le tecnologie più recenti, sono un tipo piuttosto tradizionale. Non indosso uno smartwatch e ho ancora un portafoglio ingombrante pieno di voucher scaduti e carte che non uso mai. Ho sfidato Alex Teh di Futurizta a mostrarmi un portafoglio intelligente che potesse farmi cambiare idea.

"Quindi la nostra idea è creare un portafoglio super slim che faccia tutto," spiegò Teh. "Può contenere fino a sei carte. Quindi sei carte sono in realtà più che sufficienti. Sai, hai il tuo documento, qualche carta bancaria e qualche banconote. Quindi è molto capace... Inoltre, nonostante sia così sottile, può caricare il telefono, gli AirPods e l'Apple Watch. In realtà è una svolta perché, sai, l'Apple Watch si scarica sempre con la batteria. Se il tuo portafoglio è un caricabatterie, non devi portarlo da nessuna parte con te."

Anche se potrei non scambiare il mio portafoglio a breve, lo smart wallet Futurizta sembra sicuramente un salto interessante in avanti per gli smart wallet. Se vuoi dare un'occhiata al progetto tu stesso, puoi trovare la nostra intervista completa qui sotto: