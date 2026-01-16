Abbiamo dato un'occhiata a un portafoglio intelligente rivoluzionario al CES di quest'anno
Alex Teh di Futurizta ci ha mostrato il prossimo accessorio che potremmo avere tutti in tasca.
Per qualcuno che ha appena passato una settimana a guardare le tecnologie più recenti, sono un tipo piuttosto tradizionale. Non indosso uno smartwatch e ho ancora un portafoglio ingombrante pieno di voucher scaduti e carte che non uso mai. Ho sfidato Alex Teh di Futurizta a mostrarmi un portafoglio intelligente che potesse farmi cambiare idea.
"Quindi la nostra idea è creare un portafoglio super slim che faccia tutto," spiegò Teh. "Può contenere fino a sei carte. Quindi sei carte sono in realtà più che sufficienti. Sai, hai il tuo documento, qualche carta bancaria e qualche banconote. Quindi è molto capace... Inoltre, nonostante sia così sottile, può caricare il telefono, gli AirPods e l'Apple Watch. In realtà è una svolta perché, sai, l'Apple Watch si scarica sempre con la batteria. Se il tuo portafoglio è un caricabatterie, non devi portarlo da nessuna parte con te."
Anche se potrei non scambiare il mio portafoglio a breve, lo smart wallet Futurizta sembra sicuramente un salto interessante in avanti per gli smart wallet. Se vuoi dare un'occhiata al progetto tu stesso, puoi trovare la nostra intervista completa qui sotto: