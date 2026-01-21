Abbiamo esaminato gli ultimi laptop di MSI al CES Abbiamo tutti i dettagli sui dispositivi che ti permettono di giocare e lavorare in movimento.

HQ Un laptop da gaming potrebbe non avere la portabilità di un PC portatile come lo Steam Deck, né la potenza di un PC full tower, ma questi dispositivi sono comunque incredibilmente popolari per offrire un ottimo equilibrio tra i due. Pochi fanno laptop meglio di MSI, quindi non potevamo perdere l'occasione di fare un tour dei loro ultimi laptop al CES. Nel video qui sotto, vediamo i laptop Prestigious, Cyber, Precis e Raider, tutti con prestazioni migliorate, grafica nitida e altro ancora per il piacere degli utenti. Se vuoi aggiornare il tuo laptop o semplicemente scoprire cosa sta preparando MSI con la sua ultima gamma, dai un'occhiata alla nostra panoramica qui sotto: HQ