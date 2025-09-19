Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
lifestyle

Abbiamo fatto un viaggio in Germania per vedere la nuova linea di tosaerba Roborock

I tosaerba sono in qualche modo diventati l'apice tecnologico dell'anno.

HQ

La combinazione del progresso tecnologico umano e del desiderio di evitare attività noiose e dispendiose in termini di tempo ha portato i tosaerba all'avanguardia dell'innovazione moderna.

Ci siamo recati in Germania per la presentazione delle nuove serie Roborock RockMow e RockNeo, lanciate con lo slogan piuttosto sdolcinato, ma sorprendentemente accattivante: "Rock the Mow - Time to Roll".

HQ

L'evento si è concentrato su dimostrazioni dal vivo, mostrando non solo i diversi modelli per varie esigenze, ma anche le funzionalità avanzate di riconoscimento degli ostacoli, rilevamento degli oggetti e progettazione creativa del prato disponibili tramite l'app Roborock.

Annuncio pubblicitario:

Il RockMow Z1 è la centrale elettrica della line-up. Può affrontare pendenze fino all'80% e superare ostacoli alti fino a 6 cm. Grazie alla trazione integrale e a un sistema di sterzo specializzato, garantisce un taglio uniforme anche su terreni irregolari.

Coprendo fino a 5.000 m² in 24 ore, richiede una supervisione, o meglio, una supervisione avanzata dell'intelligenza artificiale. Il suo sistema di percezione riconosce l'ambiente circostante per evitare ricci e altri piccoli animali, pur tagliando entro 3 cm da muri e bordi.

Il RockMow S1 è progettato per i giardini standard. Può coprire fino a 1.000 m² in 12 ore. Snello e agile, percorre passaggi stretti, gestisce pendenze fino al 45% e mantiene un'altezza di taglio di 3 cm anche su terreni accidentati grazie al suo sistema adattivo. Sebbene non sia potente come lo Z1, è comunque dotato di rilevamento degli ostacoli basato sull'intelligenza artificiale, marchiato come Sentisphere AI.

Per i giardini più piccoli, Roborock ha introdotto il RockNeo Q1. Taglia vicino ai bordi, è dotato dello stesso sistema di rilevamento AI dell'S1 e include una modalità rispettosa della fauna selvatica che impedisce la falciatura notturna. Nonostante le sue dimensioni compatte, può comunque gestire pendenze fino al 45%.

Annuncio pubblicitario:
Abbiamo fatto un viaggio in Germania per vedere la nuova linea di tosaerba Roborock
Abbiamo fatto un viaggio in Germania per vedere la nuova linea di tosaerba Roborock
Abbiamo fatto un viaggio in Germania per vedere la nuova linea di tosaerba Roborock
Abbiamo fatto un viaggio in Germania per vedere la nuova linea di tosaerba Roborock
Abbiamo fatto un viaggio in Germania per vedere la nuova linea di tosaerba Roborock
Kevin Jerome / Roborock
Abbiamo fatto un viaggio in Germania per vedere la nuova linea di tosaerba Roborock
Gamereactor
Abbiamo fatto un viaggio in Germania per vedere la nuova linea di tosaerba Roborock
Gamereactor


Caricamento del prossimo contenuto