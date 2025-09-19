Abbiamo fatto un viaggio in Germania per vedere la nuova linea di tosaerba Roborock

HQ

La combinazione del progresso tecnologico umano e del desiderio di evitare attività noiose e dispendiose in termini di tempo ha portato i tosaerba all'avanguardia dell'innovazione moderna.

Ci siamo recati in Germania per la presentazione delle nuove serie Roborock RockMow e RockNeo, lanciate con lo slogan piuttosto sdolcinato, ma sorprendentemente accattivante: "Rock the Mow - Time to Roll".

L'evento si è concentrato su dimostrazioni dal vivo, mostrando non solo i diversi modelli per varie esigenze, ma anche le funzionalità avanzate di riconoscimento degli ostacoli, rilevamento degli oggetti e progettazione creativa del prato disponibili tramite l'app Roborock.

Il RockMow Z1 è la centrale elettrica della line-up. Può affrontare pendenze fino all'80% e superare ostacoli alti fino a 6 cm. Grazie alla trazione integrale e a un sistema di sterzo specializzato, garantisce un taglio uniforme anche su terreni irregolari.

Coprendo fino a 5.000 m² in 24 ore, richiede una supervisione, o meglio, una supervisione avanzata dell'intelligenza artificiale. Il suo sistema di percezione riconosce l'ambiente circostante per evitare ricci e altri piccoli animali, pur tagliando entro 3 cm da muri e bordi.

Il RockMow S1 è progettato per i giardini standard. Può coprire fino a 1.000 m² in 12 ore. Snello e agile, percorre passaggi stretti, gestisce pendenze fino al 45% e mantiene un'altezza di taglio di 3 cm anche su terreni accidentati grazie al suo sistema adattivo. Sebbene non sia potente come lo Z1, è comunque dotato di rilevamento degli ostacoli basato sull'intelligenza artificiale, marchiato come Sentisphere AI.

Per i giardini più piccoli, Roborock ha introdotto il RockNeo Q1. Taglia vicino ai bordi, è dotato dello stesso sistema di rilevamento AI dell'S1 e include una modalità rispettosa della fauna selvatica che impedisce la falciatura notturna. Nonostante le sue dimensioni compatte, può comunque gestire pendenze fino al 45%.

