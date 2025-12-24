Abbiamo giocato a giochi da tavolo con pirati, dèi e mostri in Unmatched: Battle of Legends - Volume Three

HQ

La mia prima conoscenza di Unmatched fu, giustamente, Unmatched: Battle of Legends - Volume One. Ero a New York con buoni amici e sono entrato in un negozio di giochi da tavolo, chiedendo qualcosa di divertente da giocare contro i miei amici. Il manager ha consigliato un paio di partite, una delle quali è stata Unmatched.

Quello fu l'inizio di una lunga storia d'amore per un gioco da tavolo, che può essere descritto al meglio come un modello leggero. Un round dura tipicamente tra i 30 e i 60 minuti e, grazie a una vasta gamma di personaggi di finzione e reali (entrambe categorie spesso con combattenti con licenza - non ultimo la banda di The Witcher), è facile trovare qualcuno che ti piace. Tutte le espansioni sono anche liberamente mixabili, quindi puoi comprare esattamente i personaggi che vuoi e costruire la tua collezione.

Puoi davvero iniziare con qualsiasi scatola degli Unmatched tu voglia, assicurati solo che ci siano quattro personaggi inclusi se vuoi giocare 2 contro 2.

Unmatched: Battle of Legends - Volume Three è stato pubblicato e da alcune settimane ho giocato il più possibile con i miei amici. Questo dovrebbe essere l'ultimo pacchetto di questa serie in particolare (Unmatched continua ovviamente, ma non Battle of Legends), cosa che trovo triste, ma per fortuna finisci in cima. Quindi cosa c'è nella confezione?

Beh, questo è il solito set a quattro personaggi completo di una traccia a due facce (di gran lunga la migliore configurazione), una più tradizionale a tema Venezia e l'altra più spettacolare che ci permette di combattere nella bottega di Babbo Natale. Questo significa nastri trasportatori che portano a movimenti anche quando non stiamo giocando, e una gru all'estremità del nastro che cambia completamente le condizioni. Una soluzione perfetta quando vuoi più imprevedibilità nelle battaglie, e che spesso significa che il pensiero di stare vicino a un avversario per poter pizzicare quando tocca a te - ti porta invece a finire il più lontano possibile.

E i personaggi? Ne sono inclusi quattro, ovvero Barbanera, Chupacabra, Loki e Pandora. Sono molto diversi e mostrano Unmatched al suo meglio, con tutti che sono davvero divertenti da giocare. Prendiamoli uno per uno.

Barbanera

Barbanera (basato sul pirata Edward Teach) ha un proprio ecosistema economico, dove per dobloni d'oro può acquistare azioni extra ogni round. Mortale. Ci sono in totale tre dobloni disponibili sia per Barbanera che per i suoi avversari, quest'ultimo dei quali può dargli dobloni per evitare le peggiori anomalie della sua carta. Ma se gli danno doblon - allora ci aspettano altre azioni e occasioni per altri guai. Diventa un atto di equilibrio interessante e raffinato. Barbanera è anche a distanza, un tratto che mi piace sempre, e ha due compagni con una vita ciascuno. Divertente da giocare sia contro che con lui.

Chupacabra

Personaggi dettagliati e raffinati. Questo è un ottimo cofanetto da cui iniziare.

Chupacabra è il personaggio più divertente del set da interpretare, a mio modesto parere, anche se forse non il migliore. È un combattente molto diretto senza aiutanti, e combatte solo corpo a corpo. Il vantaggio, però, è che la bestia può camminare tre passi e pesca sempre una carta dopo ogni attacco. Questo ti permette di tenere il passo con i danni e mantenere gli avversari a corto di carte, anche da solo in partite 2 contro 2 contro una squadra che non ha perso un combattente. Il Chupacabra non è particolarmente forte, tuttavia, ma la sua ingegnosa configurazione rende questa creatura portoricana un fattore unico da considerare.

Loki

Ci sono diversi set Marvel per Unmatched per chi vuole combattere eroi Marvel (tutto può essere mescolato e abbinato), ma questo Loki si basa sulla nostra mitologia norrena. E questo è uno dei combattenti più frustranti (non uguale ai più difficili) contro cui abbia giocato in Unmatched. Ha molte carte Trucco, e quando le gioca, non finiscono nella pila degli scarti ma nella mano dell'avversario. Sono forti per Loki ma hanno proprietà negative per noi stessi, e riempiono anche la nostra mano verso il limite di sette carte. Se proviamo a scappare senza di essi scartandoli, Loki deve raccoglierli nella sua mano, e aumenta anche le sue mosse di un passo per ogni carta che gli avversari hanno in mano. Non è insolito che Loki si muova di cinque o sei passi invece di due. Giocare contro di lui con una manciata di carte che ci fanno del male è orribile, ma il vantarsi quando sei lui è ancora più grande.

Pandora

A tutti è stata distribuita una mano di carte, che poi devono giocare al meglio delle proprie capacità in battaglia.

Pandora è l'ultima a uscire, e ovviamente ha con sé il vaso di Pandora, che apre ad ogni nuovo round. Mescola un mazzo e pesca tutte le carte che vuole con i benefici, ma se diventi troppo avido e così ti ritorce contro. Normalmente non mi piacciono affatto i personaggi con tratti casuali ogni round, ma dato che c'è una meccanica rischio/ricompensa integrata e le carte sono piuttosto potenti, Pandora diventa interessante. Il fatto che abbia solo 14 punti vita e inizi senza nessuno dei suoi due aiutanti sul campo la rende un bersaglio iniziale grato...

Per quanto mi riguarda, non ho esitazioni a nominare Unmatched: Battle of Legends - Volume Three il miglior cofanetto di Battle of Legends, e se hai voglia di Unmatched, questo è un ottimo punto di partenza. Tutti i personaggi sono divertenti e interessanti e, con due buone scacchiere su cui giocare, è un bel pacchetto che farà molta strada.

Punteggio: 9/10