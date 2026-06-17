"Abbiamo preso in mira le stelle e siamo atterrati su un pianeta ostile e alieno": Parliamo con Harry Krueger del suo nuovo studio, Cosmic Division, e del suo periodo in Housemarque

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Nonostante la somiglianza di nome con uno dei villain più diabolici della storia del cinema, non c'è nulla di spaventoso in Harry Krueger. Al contrario, è estremamente amichevole quando lo incontro un martedì perfettamente normale per parlare di Cosmic Division, il suo nuovo studio, che ha annunciato il mese scorso. Le cose intorno a lui erano state tranquille da quando aveva lasciato Housemarque alla fine del 2023, dopo quasi 15 anni, durante i quali aveva iniziato come programmatore e rapidamente salito di grado. Successivamente diresse il capolavoro arcade Nex Machina e Returnal, che aprì nuove strade per lo studio con il suo salto nel 3D. Ha anche contribuito a lanciare Saros, che è stato pubblicato qualche mese fa e ha ricevuto recensioni entusiastiche.

Ora è tornato in un nuovo ruolo di fondatore e CEO di Cosmic Division, che prevede di creare giochi "gameplay-first" con storie cariche di emozioni. A prima vista, questo sembra un territorio familiare per il finlandese, proprio come il nome Cosmic Division richiama in mente l'orrore cosmico che caratterizza così fortemente Returnal e Saros. Questi sono anche due dei miei giochi preferiti usciti negli anni 2020, quindi ero più che curioso di saperne di più sul nuovo studio e sul suo primo progetto.

E, naturalmente, per scavare un po' negli archivi dei tempi di Housemarque.

Gamereactor: Quando avete deciso di avviare un nuovo studio?

Krueger: "Ero a circa 15 anni a Housemarque. Sono stati 15 anni davvero intensi, produttivi e incredibili, e dopo di che ho sentito di aver bisogno di un piccolo cambiamento e anche di una pausa. Così, mi sono preso un po' di tempo libero, ho ristabilito i rapporti con famiglia e amici, ho viaggiato un po', ho valutato i prossimi passi ed esplorato le possibilità. Niente mi ha parlato molto, sentivo di voler essere in un posto dove poter fare il tipo di gioco che volevo giocare, e penso che sia stato allora che ho iniziato a sentire che ora ero pronto per un nuovo tipo di sfida. Penso che sia stato allora che è nata l'idea di fondare Cosmic Division. Sono stata abbastanza fortunata da ricevere tanto supporto e ispirazione da amici e colleghi che mi hanno aiutata a sostenere quel primo passo. E poi abbiamo semplicemente preso la decisione. Lo studio è stato costituito poco più di un anno fa. Come sapete, è stato un periodo interessante nell'industria, quindi è stata una montagna russa, ma volevo costruire su basi solide e questa non è una corsa, è una maratona e un impegno a lungo termine per me."

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Gamereactor: Qual è la storia dietro il nome Cosmic Division?

Krueger: "Quindi, probabilmente non sorprende che io sia un fan dell'horror cosmico e dei temi cosmici in generale, e pensavo al nostro studio come a una divisione o settore che esplora l'ultraterreno. È lì che tutta la meraviglia cosmica e fantastica viene esplorata e prodotta. È anche per questo che il logo ha il caratteristico tentacolo e la stella. La nostra missione è cercare di infondere ai nostri giochi quanta più meraviglia cosmica possibile. È anche il nostro slogan: Abbraccia l'aldilà!"

Gamereactor: Ci sono vecchi amici di Housemarque che fanno parte dello studio?

Krueger: "Beh, posso menzionare che Henri Mustonen (lead game designer di Returnal) è il nostro direttore del design e uno dei nostri co-fondatori. È stato il mio braccio destro forte e fidato nel design fin dall'inizio e anche un caro, vecchio amico."

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Gamereactor: Nel comunicato stampa, menzioni che il tuo prossimo progetto si basa sulle fondamenta poste da Housemarque esplorando anche nuove direzioni. Puoi raccontarci un po' come si manifesterà?

Krueger: "Non abbiamo ancora molto da annunciare, è ancora abbastanza all'inizio dello sviluppo ma abbiamo un'idea molto chiara di cosa vogliamo creare e stiamo facendo passi deliberati per realizzare questa visione singolare. Non credo che la mela cadrà troppo lontano dall'albero e non credo che sia necessario. Credo fermamente nell'idea di costruire sui nostri punti di forza, senza scuse. Ma stiamo anche esplorando temi nuovi, idee fresche, solo per assicurarci di stabilire una nostra voce unica con Cosmic Division. Penso che i fan dei nostri giochi precedenti riconosceranno sicuramente gran parte del DNA distintivo: il gameplay prima di tutto, profondità senza complessità, facile da imparare, difficile da padroneggiare. Tutti quei valori fondamentali e senza tempo di gioco. Ma penso che potrebbero anche essere piacevolmente sorpresi da un paio delle nuove cose su cui stiamo lavorando."

Gamereactor: Hai anche menzionato un approccio "snello e efficace" allo sviluppo nel comunicato stampa. Quante persone pensi di far lavorare su Cosmic Division?

Krueger: "Per me, snello e aggressivo non sono solo uno slogan, sono un'etica centrale dello studio e una dichiarazione di missione. Per ora, voglio mantenere lo studio il più piccolo possibile per il più tempo possibile. Sai, più non è sempre meglio, di solito è solo di più e voglio davvero evitare le assunzioni eccessiva e il sur-fire che stiamo vedendo ora. Quindi, voglio costruire una squadra davvero concentrata, efficiente in termini di prestazioni e che superi il suo peso per creare giochi che siano più della somma delle loro parti sotto molti aspetti. In termini di numeri grezzi, direi che anche con soldi illimitati non vorrei creare uno studio più di 50 persone. Non credo sia necessario avere team più grandi di così per creare i tipi di esperienze single-player evocative che vogliamo creare. E per la nostra prima partita, potremmo riuscire a farla franca con molto meno di così."

Gamereactor: Qual è la portata rispetto ad esempio, ad esempio, a Returnal?

Krueger: "È difficile fare un paragone, ma in termini di qualità, Returnal è stato un punto di riferimento davvero forte per noi. In termini di qualità dell'esperienza e unione delle sensibilità del gameplay con una narrazione inquietante. Speriamo di raggiungere questo obiettivo con uno studio abbastanza efficiente, snello e efficace."

Gamereactor: Quindi stiamo trattando principalmente di un gioco che tende verso "il nuovo Housemarque", post-"arcade è morto", piuttosto che sull'era precedente?

Krueger: "Ehm, sì, forse... Penso che sarebbe una valutazione corretta. Penso che per noi sia avanti e verso l'alto. Siamo ovviamente incredibilmente orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato con Returnal, perché penso che rimanga fedele a molti di quei valori arcade senza tempo che Nex Machina e i giochi precedenti rappresentavano, ma aggiunge anche una dimensione completamente nuova con una narrazione più ricca ed evocativa e risulta un'esperienza complessivamente più coinvolgente. Direi anch'io. Quindi, questo è stato il nostro riferimento più forte, ma ovviamente sono stato incredibilmente orgoglioso di tutti i progetti a cui ho lavorato."

Gamereactor: Torniamo un po' indietro nel tempo e parliamo della transizione di Housemarque dall'arcade al "nuovo Housemarque". C'è stato un post sul blog di Illari Kuittinen intitolato "Arcade Is Dead", che era piuttosto bombastico. Com'è stato passare dallo sviluppo di puri giochi arcade a giochi che mantengono una sensibilità arcade ma che attirano anche un pubblico più ampio?

Krueger: "È una buona domanda. E parlando solo dal mio punto di vista personale... Ovviamente, c'era l'articolo "Arcade is dead" che hai menzionato, che, ovviamente, richiede un po' più di contesto. Penso che riflettesse la realtà, come hai detto tu, di pubblicare un gioco molto acclamato. Nex Machina fu un altro titolo pluripremiato per Housemarque, ma ciò non si tradusse comunque nelle vendite. Quindi, ha sollevato la questione di realizzare giochi piccoli con budget di medie dimensioni e quanto sia sostenibile ciò stesso. Questa era la mia interpretazione. Da fanatico e creatore delle arcade, l'ho visto come "il re è morto, lunga vita al re". Non puoi uccidere qualcosa che è senza tempo, potrebbe semplicemente assumere un'altra forma. E dal mio punto di vista personale è così che ho visto la transizione verso qualcosa di più audace, più grande e più ambizioso. Era mantenere i piedi saldi sulle fondamenta solide che avevamo creato, permettendoci di sognare un po' più in grande. "

Gamereactor: Di tutti i giochi su cui hai lavorato a Housemarque, qual è il tuo preferito?

Krueger: "Voglio dire, è un po' come chiedermi di scegliere il mio figlio preferito (ride). Onestamente, mi sento incredibilmente fortunata a Housemarque, ho la sensazione di aver vinto la lotteria cinque volte di fila perché ogni singolo progetto era un progetto da sogno per me, senza esagerare. Ognuno di questi ha segnato un capitolo diverso della mia carriera ed è speciale per motivi diversi. Anche Outland, il primo gioco su cui ho lavorato, è stato quello che ha piantato il seme per la sensibilità bullet hell e l'estetica che sono diventate una parte definitoria dell'identità dello studio. Nex Machina, ovviamente, è stato un progetto molto speciale per me. Quello è stato il primo gioco in cui sono stato regista e ho avuto la proprietà creativa dall'inizio alla fine. Sono incredibilmente orgoglioso anche di quello che abbiamo realizzato con quel gioco. È un'esperienza incredibile dall'inizio alla fine e ho persino potuto comporre una traccia musicale per il boss finale del gioco. Ma è difficile non evidenziare Returnal come il culmine di molte di queste attività creative. Perché quello era davvero... Abbiamo puntato alle stelle e siamo atterrati su un pianeta ostile e alieno. Ho imparato tantissimo, ho potuto lavorare insieme a persone incredibilmente talentuose e abbiamo creato qualcosa di cui saremo orgogliosi per il resto della nostra vita. Se dovessi sceglierne uno, Returnal sarebbe probabilmente il più definitorio della mia carriera e anche il gioco che ha gettato le basi più recenti nel prossimo capitolo con Cosmic Division."