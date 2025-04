Abbiamo provato Nintendo Switch 2: dai un'occhiata al nostro filmato della console

HQ

Ieri, abbiamo avuto modo di incontrare di nuovo il Nintendo Switch 2 come parte di un Direct molto più dettagliato che ha approfondito molte delle caratteristiche e degli elementi della console. Durante lo show abbiamo avuto modo di conoscere le specifiche tecniche della console e anche i suoi prezzi, ma come appare nelle mani di un dipendente non dirigente Nintendo? Possiamo già rispondere a questa domanda visto che abbiamo un uomo sul campo a Parigi in occasione di un evento di anteprima in corso.

Con questo in mente, per chiunque sia interessato a dare un'altra occhiata al Switch 2, puoi trovare tutti i nostri filmati sulla gestione del dispositivo qui sotto. Ciò include giocare con la console tra le mani, staccare e riattaccare il magnetico Joy-Cons lungo il percorso, e poi anche dare un'occhiata a un pacchetto decostruito per vedere esattamente cosa si ottiene nella confezione della console.

Per quanto riguarda quando debutterà il Switch 2, verrà lanciato il 5 giugno e puoi rimanere sintonizzato su Gamereactor per ulteriori notizie e video relativi ai vari giochi che saranno disponibili sulla console.

