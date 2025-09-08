Abbiamo provato su strada l'Aston Martin Valkyrie AMR

HQ

Sono passate alcune settimane da quando lo studio brasiliano Reiza ha finalmente lanciato il suo tanto atteso pacchetto Aston Martin per Automobilista 2, e noi di Gamereactor ci è voluta poco più di una settimana dopo la sua uscita per iniziare davvero, soprattutto con il test su strada dell'hypercar WEC Aston Martin Valkyrie AMR-LMH, che è ovviamente la parte più sexy di questo pacchetto DLC.

La Valkyrie AMR è ovviamente basata sulla Valkyrie a gas, ma con alcune modifiche piuttosto serie per tenere il passo con la classe delle hypercar nel circus WEC e IMSA. Ospita il V12 non sovralimentato di Aston con 671 cavalli e ha un cambio manuale (sequenziale) a sette marce.

In Automobilista 2, ero un po' cauto riguardo alle mie aspettative su come si sarebbe comportato, dal momento che ci sono un paio di auto LMP nel gioco che trovo molto docili in termini di empatia e potenza pura e pura. Certo, non ho mai guidato un'auto vera come quella e quindi non posso decidere se sia reale o meno, ma con la Valkyrie AMR, che è stata descritta dalla maggior parte dei piloti ufficiali come molto grezza, speravo ovviamente che si riflettesse nel gioco. Cosa che fa.

La Valkyrie AMR è senza dubbio una delle migliori auto dell'intero Automobilista 2 in termini di dinamica del telaio e sensazione pura poiché il telaio è più comunicativo di molte altre auto LMH dello stesso gioco e poiché sembra leggero ma terribilmente potente. L'equilibrio è brillante, i freni sono incredibili e si può facilmente sentire dove si trova il baricentro quando si frena e si accelera. Anche il suono che produce è incredibilmente buono. Potrebbe benissimo essere l'auto dell'intero gioco a suonare molto, molto meglio.

Ottima macchina. Ottima sensazione. Grande gioco. Altamente raccomandato.